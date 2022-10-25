После теракта в Мелитополе повреждено несколько десятков квартир
Рогов: Несколько десятков квартир получили повреждения после теракта в Мелитополе
В результате теракта возле телецентра в Мелитополе повреждения получили несколько десятков квартир, находящихся неподалёку от места ЧП. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Мощность взорванного заряда составила около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Несколько крупных осколков автомобиля залетели в здание. Также в нескольких многоэтажных домах пострадали десятки квартир мирных жителей города", — заявил Рогов.
Напомним, сегодня утром в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, была подорвана начинённая взрывчаткой машина возле местного телецентра. В результате пострадало пять человек, в том числе сотрудники холдинга "Замедиа".
Telegram / Владимир Рогов