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25 октября, 10:05

После теракта в Мелитополе повреждено несколько десятков квартир

Рогов: Несколько десятков квартир получили повреждения после теракта в Мелитополе

В результате теракта возле телецентра в Мелитополе повреждения получили несколько десятков квартир, находящихся неподалёку от места ЧП. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

  • Последствия взрыва в Мелитополе. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Последствия взрыва в Мелитополе. Фото © Telegram / Владимир Рогов
  • Последствия взрыва в Мелитополе. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Последствия взрыва в Мелитополе. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Последствия взрыва в Мелитополе. Фото © Telegram / Владимир Рогов

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"Мощность взорванного заряда составила около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Несколько крупных осколков автомобиля залетели в здание. Также в нескольких многоэтажных домах пострадали десятки квартир мирных жителей города", заявил Рогов.

"Нас не запугать!": В Мелитополе продолжили работу телеканал и радио "Замедиа", несмотря на теракт

"Нас не запугать!": В Мелитополе продолжили работу телеканал и радио "Замедиа", несмотря на теракт

Напомним, сегодня утром в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, была подорвана начинённая взрывчаткой машина возле местного телецентра. В результате пострадало пять человек, в том числе сотрудники холдинга "Замедиа".

Обложка ©

Telegram / Владимир Рогов

Артур Белкин

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