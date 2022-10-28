6 проверенных ритуалов, которые в Хэллоуин защитят ваш дом от нечистой силы

Середина осени любима многими не только за красоту природы в это время года, но и из-за одного жуткого, но весёлого праздника. Да, мы говорим о Хэллоуине, который отмечают в канун Дня Всех Святых, — единственном дне в году, когда нечистая сила обретает возможность бродить по улицам и заглядывать в дома. Чтобы обезопасить жилище и отгородиться от незваных гостей из загробного мира, исполните эти магические ритуалы.

Ритуал с зелёной свечкой и водой в Хэллоуин

Этот магический обряд не только защитит дом от зла, но и наполнит его энергией денег. Фото © Shutterstock

Этот магический обряд поможет не только защитить дом от зла, но и наполнить его энергией денег. Для его проведения понадобится свеча зелёного цвета. На закате, пока на горизонте ещё виднеются последние солнечные лучи, обойдите жилище с зажжённой свечкой семь раз, рассказывая, что хотите защитить дом от нечистой силы, наполнить спокойствием и уютом, а ещё деньгами. Как только закончите, свечу не тушите. На кухне налейте в чашу или глубокую тарелку воду, опустите в неё руку и только потом мокрыми пальцами затушите огонь. Этой же водой следом умойтесь, остатки слейте в раковину.

Оберег от негативной энергии

Ещё, если рядом с домом или квартирой есть парк или лес, можно провернуть следующий ритуал. За несколько дней до Хэллоуина соберите веточки хвойных деревьев и освятите их в церкви. Дома разложите по углам. Иголки заберут всю негативную энергию и станут отличным оберегом от проникновения в жилище нечистой силы.

Оберег в виде ловца снов

Ловец снов — отличный помощник не только в Хэллоуин, но и в любой другой день года. Фото © Shutterstock

Ловец снов станет отличным талисманом и защитником не только в канун Дня Всех Святых. Этот оберег и в самые простые дни препятствует появлению в доме негатива и злых духов. Ловец наполняет помещение спокойствием и уютом, уменьшает количество ссор или вовсе сводит конфликты на нет. В зависимости от пожеланий в него можно вплести перья, камни или проволоку. Каждый элемент наделит оберег дополнительной силой и притянет к себе то, о чём вы грезите.

Защита дома с помощью булавки

Простой ритуал с булавкой, который не только предотвратит появление в жилище незваных гостей из потустороннего мира, но ещё и убережёт от сглаза, порчи и зависти. Купите новую булавку и приколите её на ковёр в прихожей, над кроватью или в другом удобном для вас месте. Вежливо попросите булавку защитить вас и этот дом. А потом через день проверяйте её кончик. Если остриё почернело, булавка предотвратила что-то плохое и забрала негатив себе. Поменяйте её на новую и повторите обряд.

Заговор на удачу над водой с солью

Заговор на воде перед Днём Всех Святых поможет защитить место, в котором вы живёте. Фото © Shutterstock

Защитить место, в котором живёте, в Хэллоуин поможет заговор на воде. Возьмите тазик, пачку соли и вечером начните обряд. Смотрите на своё отражение, медленно высыпая соль в воду из левой руки, одновременно проговаривайте заветные мысли. Вы можете просить обо всём, важно искренне верить, что всё сбудется. Оставьте воду на ночь, и уже на следующее утро заговор начнёт действовать.

Оберег на защиту дома в Хэллоуин с гвоздём