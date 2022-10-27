Эти пять имён носят мужчины, особенно подверженные влиянию чёрной магии

Никто не спорит, что желаемые качества можно развить при определённых усилиях. Однако это не отменяет особенностей, какие с рождения присутствуют в человеке, например, способность противостоять чёрной магии. Иммунитет к тёмным силам дан далеко не всем. Например, носители следующих мужских имён обладают недостаточно сильной энергетикой, чтобы сопротивляться козням и злу.

Мужское имя Павел

Мужчина по имени Павел очень слаб перед искушениями. Фото © Freepik

Подверженность влиянию тёмных сил может проявляться абсолютно по-разному. В том числе и через неспособность противостоять соблазнам. Мужчина по имени Павел особенно рискует загубить себя, если несерьёзно отнесётся к пристрастию к алкоголю. Одна из причин увлечения пагубной привычкой — излишний стресс. А ещё носитель имени боится обременять кого-то проблемами. Тёмные силы обязательно станут нашёптывать Паше лишний раз утопить беспокойство и тревоги на дне бутылки, склоняя к саморазрушению.

Имя Артур

Больной темой обладателя имени Артур практически всегда будут деньги. Фото © Freepik

Почти всегда деньги — больная тема обладателя этого имени. Каким-то магическим образом финансы поют романсы в жизни Артура. И вот причина: пытаясь быть амбициозным, решительным и целеустремлённым, такой мужчина с лёгкостью подвергается влиянию чёрной магии со стороны завистников. Не всегда нужно именно колдовать, чтобы навредить человеку. Порой достаточно просто подумать плохо о том, кого ненавидишь, и на жертве это тут же отразится. К сожалению, носители имени Артур особенно уязвимы к негативу, бессознательно его цепляют.

Дмитрий

Среди тех, кто наиболее подвержен влиянию чёрной магии, оказался и Дмитрий. Фото © Freepik

Среди тех мужчин, кто наиболее подвержен влиянию чёрной магии, оказался и обладатель имени Дмитрий. Энергетика у парня сама по себе достаточно слабая и останется во взрослом возрасте такой, если с детства её не развивать и не укреплять. У Димы часто случаются мелкие неудачи, которые не то чтобы портят жизнь, но и не позволяют развиваться и добиваться желаемого. Особенно восприимчив носитель имени к женской ненависти. Бывшие партнёрши порой настолько сильно злятся на Дмитрия, что вешают на него сильный негатив. Отсюда и провалы на свиданиях с новыми избранницами, и казусы во время близости.

Имя Валерий

Эгоизм Валерия — это происки зла внутри, которое перестало сдерживаться. Фото © Freepik

Над Валерием тёмное начало берёт контроль, когда он крайне зацикливается на себе. Его эгоизм — это происки зла внутри, которое перестало сдерживаться. Эгоистичным Валерий становится после каких-то трагичных событий в жизни, при которых проводил много времени среди злобных людей. Их энергетика способна разрушить тонкую защиту мужчины, проникнуть внутрь и подвергнуть отрицательному влиянию. Противостоять этому во взрослом возрасте сложно, но могут помочь очищающие от негатива практики.

Илья

Зачастую мужчины с именем Илья обладают интересной судьбой. Фото © Freepik