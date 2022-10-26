Астрология политической арены: Лидеров с каким знаком зодиака в Европе больше всего и почему

Тот же самый Эрдоган вроде бы Рыба, но у него очень мощное соединение в десятом поле. Это тоже, как принцип Козерога, часто указывает на то, что человек настроен быть политическим альпинистом. И у него в этом смысле все силы направляются на хитрость, умение лавировать, находить свои цели. А тот же Горбачёв Рыба или Чемберлен. Они запомнились тем, что не создали для политической жизни и для своих стран ничего хорошего. Здесь нужно говорить о том, что знаки зодиака должны рассматриваться в контексте с общей картой и той структурностью, которую задают планеты

Александр Зараев Астролог