Астрология политической арены: Лидеров с каким знаком зодиака в Европе больше всего и почему
На аккаунт "Любитель географии" подписано свыше 88 тысяч человек. И понятно почему: автор в картинках рассказывает факты о жителях стран Европы и всего мира. Посты объединяет то, что информация представлена на географических картах. Подписчики уже знают, в каких государствах почти не говорят на английском, в какой из стран съели премьер-министра и где больше всего людей с лишним весом. На этот раз владелец странички рассказал о самых распространённых знаках зодиака среди европейских лидеров.
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Как оказалось, среди президентов и премьеров стран Европы больше всего представителей стихии Воздуха, а именно Близнецов (семь человек) и Водолеев (шесть человек). В топ-3 по численности также попали носители знаков зодиака Рыбы и Скорпион (по пять политиков). Ну а самым редким знаком зодиака среди европейских политических лидеров оказался Овен (премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович). Лайф узнал у астролога Александра Зараева, как знак зодиака влияет на способности человека в политике.
Этим вопросом занимался в своё время Мишель Букле, он обработал около 20 тысяч гороскопов и установил, что в первую очередь влияет не столько знак зодиака, сколько соединение планет. Вот для политиков, он обратил внимание, очень важна аспектация Юпитера и Сатурна. А для хороших спортсменов — Юпитера с Марсом. В этом контексте можно говорить, что тут присутствует смешанная энергия зодиакальных знаков и как раз нужно обращать внимание на то, как стоят планеты
Зараев заметил, что под знаком зодиака Близнецы родились бывший президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Олаф Шольц, однако на политической арене это две разные фигуры. Объясняется это тем, что у Трампа все планеты парами, у него таких соединений пять, а Шольц "более разбросанный, неструктурированный".
Тот же самый Эрдоган вроде бы Рыба, но у него очень мощное соединение в десятом поле. Это тоже, как принцип Козерога, часто указывает на то, что человек настроен быть политическим альпинистом. И у него в этом смысле все силы направляются на хитрость, умение лавировать, находить свои цели. А тот же Горбачёв Рыба или Чемберлен. Они запомнились тем, что не создали для политической жизни и для своих стран ничего хорошего. Здесь нужно говорить о том, что знаки зодиака должны рассматриваться в контексте с общей картой и той структурностью, которую задают планеты
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