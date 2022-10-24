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24 октября, 16:15

В чём польза тыквы и что самое вкусное можно приготовить из символа Хэллоуина

Как тыква влияет на работу сердца, возвращает фертильность, помогает похудеть и какая часть оранжевого растения несёт особую пользу — в материале Лайфа. Бонусом — лучшие рецепты блюд с тыквой.

Чем полезна тыква?

Что самое полезное в тыкве, задаются вопросом кулинары. По словам диетолога Марият Мухиной, очень полезны тыквенные семечки — это мощное противопаразитарное средство, их особенно рекомендовано включать в детский рацион питания. Очень положительно влияние тыквы на работу сердца — здесь спасибо нужно сказать высокому содержанию калия. Тыква — растительный диуретик с очень низкой калорийностью — 13,9 ккал на 100 граммов. Углеводов в тыкве очень мало — 3,8 г на 100 граммов продукта, жиров практически нет. Ну и к тому же мякоть тыквы — кладезь витаминов.

Какие витамины содержатся в тыкве?

Тыквенная мякоть богата витамином С (8–10 мг на 100 граммов — 10% суточной нормы), который так необходим в осенне-зимний период для укрепления иммунитета, синтеза коллагена, межклеточного матрикса.

Также в тыкве высокое содержание витаминов группы В (до 15% суточной нормы в 100 граммах), которые необходимы для функционирования нервной системы, передачи нервных импульсов нейронами, необходимы для лечения и профилактики синдрома хронической усталости, нормализации сна, устранения симптомов невроза, неврастении

Марият Мухина

Диетолог, косметолог

<p>Также в тыкве высокое содержание витаминов группы В (до 15% суточной нормы в 100 граммах), которые необходимы для функционирования нервной системы, передачи нервных импульсов нейронами, необходимы для лечения и профилактики синдрома хронической усталости, нормализации сна, устранения симптомов невроза, неврастении</p>
<p>Также в тыкве высокое содержание витаминов группы В (до 15% суточной нормы в 100 граммах), которые необходимы для функционирования нервной системы, передачи нервных импульсов нейронами, необходимы для лечения и профилактики синдрома хронической усталости, нормализации сна, устранения симптомов невроза, неврастении</p>

Редкие витамины содержатся в тыкве: К — витамин свёртываемости, которым бедны другие растения, овощи, и витамин Т (карнитин) — кофактор окисления свободных жирных кислот. По сути, Т — витамин похудения, ведь он сжигает жировые клетки, уменьшает размер адипоцита (тип клеток, из которых в основном состоит жировая ткань. — Прим. Лайфа).

Карнитин снижает количество плохого холестерина, нормализует липидный спектр крови, чем улучшает состояние сердца и сосудов. Витамин Т в основном содержится в продуктах животного происхождения и дрожжах, тыква в этом смысле просто находка

Марият Мухина

Диетолог, косметолог

<p>Карнитин снижает количество плохого холестерина, нормализует липидный спектр крови, чем улучшает состояние сердца и сосудов. Витамин Т в основном содержится в продуктах животного происхождения и дрожжах, тыква в этом смысле просто находка</p>
<p>Карнитин снижает количество плохого холестерина, нормализует липидный спектр крови, чем улучшает состояние сердца и сосудов. Витамин Т в основном содержится в продуктах животного происхождения и дрожжах, тыква в этом смысле просто находка</p>

Почему тыква оранжевого цвета?

Окраска тыквы в оранжевый цвет обусловлена огромным количеством витаминов А (от 20 до 50% дневной нормы в зависимости от сорта растения) и Е — витамина молодости, отвечающего за фертильность, гормональный фон.

Кому категорически нельзя есть тыкву?

Есть ряд противопоказаний к употреблению тыквы. Поскольку тыква обладает слабительным эффектом, этот плод не рекомендован при диарее, коликах, спазмах кишечника. Сырая тыква не рекомендуется при гастрите.

Пять необычных пошаговых рецептов блюд с тыквой со всего света

Как видите, игнорировать тыкву на прилавках магазинов и рынков не стоит, так что не проходите мимо этих символов самого страшного праздника в году — Хэллоуина. Ну а специально для тех, кто не знает, что приготовить из тыквы, чтобы было вкусно, полезно и необычно, Лайф собрал незаезженные пошаговые рецепты блюд с тыквой.

Тыквенный суп с ягнятиной, фасолью и... бананами

Тыквенный суп — он и в Африке тыквенный суп, скажут обыватели. Как бы не так! На Чёрном континенте в суп из тыквы добавляют... бананы. Звучит как минимум непривычно, но блюдо получается восхитительным.

В Африке в суп из тыквы добавляют мясо, фасоль, морковь, а ещё бананы. Готовить тыквенный суп по этому рецепту — дело небыстрое, но попробовать его каждый должен хотя бы раз в жизни. Фото © Pexels/Pixabay

В Африке в суп из тыквы добавляют мясо, фасоль, морковь, а ещё бананы. Готовить тыквенный суп по этому рецепту — дело небыстрое, но попробовать его каждый должен хотя бы раз в жизни. Фото © Pexels/Pixabay

Для приготовления четырёх порций африканского тыквенного супа понадобятся следующие ингредиенты:

  • черноглазая фасоль, замоченная на пару часов или на ночь, — 115 г;
  • шея ягнёнка, нарезанная на кусочки среднего размера, — 675 г;
  • порезанный свежий тимьян — 1 чайная ложка (или пол-ложки сухого);
  • лавровый лист — 2 штуки;
  • бульон или вода — 1,2 литра;
  • нарезанная луковица — 1 штука;
  • тыква, нарезанная кубиками, — 225 г;
  • чёрный кардамон — 2 стручка;
  • молотая куркума — 1,5 чайные ложки;
  • нарезанная свежая кинза — 1 столовая ложка;
  • семена тмина — 0,5 чайной ложки;
  • свежий зелёный перчик чили, очищенный от семян и нарезанный — 1 штука;
  • зелёные бананы — 2 штуки;
  • морковь — 1 штука;
  • соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт супа по-африкански с тыквой:

  1. Возьмите ёмкость, в которой замачивали черноглазую фасоль, слейте воду. Фасоль поместите в кастрюлю и залейте свежей холодной водой.
  2. Доведите фасоль до кипения и варите на кипящем огне в течение 10 минут. Затем уменьшите мощность и варите под крышкой 40–50 минут, пока фасоль не станет мягкой. Добавляйте воду при необходимости. Когда фасоль сварится, снимите с огня и оставьте остывать.
  3. Тем временем нарезанную ягнятину переложите в большую кастрюлю, добавьте тимьян, лавровый лист, бульон или воду и доведите мясо до кипения. Потом накройте крышкой и тушите на умеренном огне в течение часа до мягкости.
  4. Добавьте в кастрюлю с ягнятиной лук, тыкву, кардамон, куркуму, кориандр, тмин, чили, перец и соль и перемешайте. Вновь доведите мясо до кипения и варите без крышки 15 минут, пока тыква не станет мягкой. Периодически помешивайте ингредиенты.
  5. Когда черноглазая фасоль остынет, пюрируйте её блендером вместе с водой, в которой варили.
  6. Бананы нарежьте средними дольками, а морковь — тонкими ломтиками. Добавьте в суп вместе с фасолевым пюре и варите 10–12 минут, пока морковка не станет мягкой. По желанию добавьте приправы и подавайте на стол.

Кускус с тыквой по-мароккански

В Марокко тыкву очень любят, например, этот плод повсеместно добавляют в крупу кускус — основу одноимённого блюда берберского происхождения. Для 4–6 порций тыквенного кускуса подготовьте эти ингредиенты:

  • замоченный на ночь нут — 75 г;
  • постная баранина, нарезанная кусочками, — 675 г;
  • нарезанная испанская луковица — 2 штуки;
  • щепотка шафрана;
  • молотый имбирь — 1/4 чайной ложки;
  • молотая куркума — пол чайной ложки;
  • молотый чёрный перец — 1 чайная ложка;
  • морковь — 450 г;
  • тыква — 675 г;
  • изюм — 75 г;
  • кускус — 400 г;
  • соль — по вкусу;
  • свежая петрушка — для украшения.
Кускус многие готовят на гарнир к мясу или рыбе, но что если в привычную крупу добавить тыкву и изюм? Получится как минимум — непривычно, как максимум — вы захотите сделать это марокканское блюдо своим коронным. Фото © Shutterstock

Кускус многие готовят на гарнир к мясу или рыбе, но что если в привычную крупу добавить тыкву и изюм? Получится как минимум — непривычно, как максимум — вы захотите сделать это марокканское блюдо своим коронным. Фото © Shutterstock

Пошаговый рецепт марокканского кускуса с тыквой:

  1. Слейте воду из кастрюли с нутом, залейте свежую и варите бобовые в большом количестве кипящей воды 1–1,5 часа до мягкости. Затем поместите нут в миску с холодной водой и очистите от кожицы. Шкурки выбросьте, воду слейте.
  2. Поместите баранину, лук, шафран, имбирь, куркуму, перец и соль в глубокую кастрюлю и залейте 1,2 литра воды. Медленно доведите до кипения, затем накройте крышкой и варите около часа до тех пор, пока мясо не станет мягким.
  3. Пока мясо варится, подготовьте овощи. Очистите морковь и нарежьте на шестисантиметровые кусочки. Тыкву нарежьте кубиками по 2,5 см, удалив кожицу, семена и сердцевину.
  4. Добавьте морковь, тыкву и изюм в кастрюлю с мясом, накройте крышкой и тушите ещё 30–35 минут, пока овощи и баранина не станут полностью мягкими.
  5. Приготовьте кускус по инструкции на упаковке с крупой.
  6. Выложите кускус на большую подогретую сервировочную тарелку, сделав углубление в центре. В него поместите мясо с подливкой, а кусочки тыквы и моркови разложите в хаотичном порядке. Также тушёные ингредиенты можно просто перемешать с кускусом. Подливку, если её слишком много, налейте в кувшин. Украсьте блюдо петрушкой и подавайте гостям.

Утка в тыквенно-хересовом соусе

Тыква — отличная основа для соусов. Например, из этого плода легко приготовить подливку к утке или другому мясу. Фото © Freepik/mrsiraphol

Тыква — отличная основа для соусов. Например, из этого плода легко приготовить подливку к утке или другому мясу. Фото © Freepik/mrsiraphol

Ещё один рецепт непривычного блюда с тыквой родом из Африки — утка в хересовом соусе. Ингредиенты указаны из расчёта на шесть порций:

  • целая утка весом около 1,75 кг;
  • лимон — 1 штука;
  • измельчённый чеснок — 2 зубчика;
  • порошок карри — 1 чайная ложка;
  • паприка — пол чайной ложки;
  • приправа 5 специй — 3/4 чайной ложки;
  • соевый соус — 30 мл;
  • соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Для соуса:

  • тыква — 75 г;
  • нарезанная луковица — 1 штука;
  • консервированный сливовидный помидор — 4 штуки;
  • среднесухой херес — 300 мл;
  • вода — 300 мл.

Как приготовить утку в тыквенно-хересовом соусе — пошаговый рецепт:

  1. Разрежьте утку на 10 частей и положите в большую миску. Лимон разрежьте пополам, выдавите сок на утку и отложите в сторону.
  2. В мисочке смешайте чеснок, приправы карри и 5 специй, паприку, соль и перец и натрите этой смесью каждый кусок утиного мяса.
  3. Сбрызните утку соевым соусом, накройте пищевой плёнкой и оставьте на ночь мариноваться.
  4. Для соуса отварите тыкву в кипящей воде до мягкого состояния, затем пюрируйте вместе с томатами и луком.
  5. Обсушите кусочки утки бумажными полотенцами. Затем разогрейте немного масла в сковороде вок или глубокой сковородке и жарьте мясо в течение 15 минут, пока не подрумянится и не станет хрустящим. Потом переложите куски утки на тарелку.
  6. Уберите излишки масла со сковороды бумажным полотенцем и влейте тыквенное пюре. Добавьте херес и немного воды, доведите до кипения, переложите в соус жареную утку и оставьте вариться на час до готовности мяса. Если соус становится слишком густым, добавляйте воду. Подавайте утку горячей и не забудьте про дополнительный соевый соус.

Тыква в тростниковом сахаре

Тыкву мы привыкли видеть в супах и вторых блюдах, но вот десерты с ней готовит далеко не каждая хозяйка, и очень зря. Можно попробовать банальные брауни и чизкейк, а можно замахнуться на сладкую тыкву в коричневом сахаре. Тем более что с ингредиентами заморачиваться не придётся. Фото © Shutterstock

Тыкву мы привыкли видеть в супах и вторых блюдах, но вот десерты с ней готовит далеко не каждая хозяйка, и очень зря. Можно попробовать банальные брауни и чизкейк, а можно замахнуться на сладкую тыкву в коричневом сахаре. Тем более что с ингредиентами заморачиваться не придётся. Фото © Shutterstock

Интересно, что из тыквы можно приготовить не только первые и вторые блюда, но и десерты. Например, тыквенный брауни или чизкейк. Ну а если не хотите провести на кухне пару-тройку часов, возьмите на заметку рецепт, по которому тыкву на сладкое готовят мексиканцы. Для четырёх порций понадобится:

  • тыква, нарезанная дольками как дыня — 900 г;
  • мягкий коричневый сахар — 350 г;
  • вода — 120 мл.

Пошаговый рецепт приготовления тыквенного десерта:

  1. Очистите тыквенные дольки от семян. Плотно уложите их в огнеупорную кастрюлю с толстым дном. Лучше всего брать классическую тыкву с "апельсиновой" мякотью — из такой ещё делают фонарики на Хэллоуин.
  2. В углубления, в которых находились семена, разложите тростниковый сахар.
  3. Осторожно влейте воду в кастрюлю — она необходима для того, чтобы тыква не подгорела. Следите, чтобы сахар не высыпался, когда льёте воду.
  4. Накройте кастрюлю крышкой и варите на слабом огне. Проверяйте уровень воды, пока тыква не размягчится, а сахар не растворится в жидкости, образовав соус.
  5. Переложите тыкву на сервировочную тарелку при помощи шумовки. Полейте кусочки оставшимся в кастрюле сладким соусом и подавайте на стол с натуральным несладким йогуртом.

Креветки с соусом из тыквенных семечек

Из полезных тыквенных семечек можно приготовить соус к креветкам или кальмарам. Фото © Shutterstock

Из полезных тыквенных семечек можно приготовить соус к креветкам или кальмарам. Фото © Shutterstock

А вот и идея, что приготовить из тыквенных семечек, — соус к креветкам. Такой подают в ресторанах в Мексике. Ингредиенты на четыре порции:

  • семена тыквы — 175 г;
  • сырые креветки, очищенные от кожицы, — 450 г;
  • нарезанная луковица — 1 штука;
  • нарезанный зубчик чеснока — 1 штука;
  • нарезанный свежий кориандр — 2 столовые ложки;
  • очищенные и нарезанные томаты — 225 г;
  • высушенный консервированный перец халапеньо, очищенный от семян, нарезанный — 1 штука;
  • красный перец, очищенный от семян и нарезанный, — 1 штука;
  • кукурузное масло — 30 мл;
  • соль — по вкусу;
  • рис — для подачи;
  • ломтики лимона, веточки свежего кориандра и сваренные с кожурой креветки — для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления соуса из тыквенных семечек к креветкам:

  1. Тыквенные семечки измельчите, просейте через сито в миску и отставьте.
  2. Креветки отварите в кипящей подсоленной воде. Как только они порозовеют, достаньте из воды шумовкой и отложите. Воду не сливайте.
  3. Измельчите лук, чеснок, кориандр, помидоры, перец чили и красный и тыквенные семечки в кухонном комбайне. В кастрюлю влейте масло, разогрейте, всыпьте смесь, перемешайте и готовьте пять минут. Добавьте немного воды, в которой варились креветки, — до консистенции соуса. Слегка подогрейте. В смесь выложите очищенные креветки, перемешайте. Подавайте блюдо на стол с рисом, не забудьте украсить.
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Обложка ©

Getty Images / FamVeld

Ольга Годуненко

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