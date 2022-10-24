В чём польза тыквы и что самое вкусное можно приготовить из символа Хэллоуина
Как тыква влияет на работу сердца, возвращает фертильность, помогает похудеть и какая часть оранжевого растения несёт особую пользу — в материале Лайфа. Бонусом — лучшие рецепты блюд с тыквой.
Чем полезна тыква?
Что самое полезное в тыкве, задаются вопросом кулинары. По словам диетолога Марият Мухиной, очень полезны тыквенные семечки — это мощное противопаразитарное средство, их особенно рекомендовано включать в детский рацион питания. Очень положительно влияние тыквы на работу сердца — здесь спасибо нужно сказать высокому содержанию калия. Тыква — растительный диуретик с очень низкой калорийностью — 13,9 ккал на 100 граммов. Углеводов в тыкве очень мало — 3,8 г на 100 граммов продукта, жиров практически нет. Ну и к тому же мякоть тыквы — кладезь витаминов.
Какие витамины содержатся в тыкве?
Тыквенная мякоть богата витамином С (8–10 мг на 100 граммов — 10% суточной нормы), который так необходим в осенне-зимний период для укрепления иммунитета, синтеза коллагена, межклеточного матрикса.
Также в тыкве высокое содержание витаминов группы В (до 15% суточной нормы в 100 граммах), которые необходимы для функционирования нервной системы, передачи нервных импульсов нейронами, необходимы для лечения и профилактики синдрома хронической усталости, нормализации сна, устранения симптомов невроза, неврастении
Редкие витамины содержатся в тыкве: К — витамин свёртываемости, которым бедны другие растения, овощи, и витамин Т (карнитин) — кофактор окисления свободных жирных кислот. По сути, Т — витамин похудения, ведь он сжигает жировые клетки, уменьшает размер адипоцита (тип клеток, из которых в основном состоит жировая ткань. — Прим. Лайфа).
Карнитин снижает количество плохого холестерина, нормализует липидный спектр крови, чем улучшает состояние сердца и сосудов. Витамин Т в основном содержится в продуктах животного происхождения и дрожжах, тыква в этом смысле просто находка
Почему тыква оранжевого цвета?
Окраска тыквы в оранжевый цвет обусловлена огромным количеством витаминов А (от 20 до 50% дневной нормы в зависимости от сорта растения) и Е — витамина молодости, отвечающего за фертильность, гормональный фон.
Кому категорически нельзя есть тыкву?
Есть ряд противопоказаний к употреблению тыквы. Поскольку тыква обладает слабительным эффектом, этот плод не рекомендован при диарее, коликах, спазмах кишечника. Сырая тыква не рекомендуется при гастрите.
Пять необычных пошаговых рецептов блюд с тыквой со всего света
Как видите, игнорировать тыкву на прилавках магазинов и рынков не стоит, так что не проходите мимо этих символов самого страшного праздника в году — Хэллоуина. Ну а специально для тех, кто не знает, что приготовить из тыквы, чтобы было вкусно, полезно и необычно, Лайф собрал незаезженные пошаговые рецепты блюд с тыквой.
Тыквенный суп с ягнятиной, фасолью и... бананами
Тыквенный суп — он и в Африке тыквенный суп, скажут обыватели. Как бы не так! На Чёрном континенте в суп из тыквы добавляют... бананы. Звучит как минимум непривычно, но блюдо получается восхитительным.
В Африке в суп из тыквы добавляют мясо, фасоль, морковь, а ещё бананы. Готовить тыквенный суп по этому рецепту — дело небыстрое, но попробовать его каждый должен хотя бы раз в жизни. Фото © Pexels/Pixabay
Для приготовления четырёх порций африканского тыквенного супа понадобятся следующие ингредиенты:
- черноглазая фасоль, замоченная на пару часов или на ночь, — 115 г;
- шея ягнёнка, нарезанная на кусочки среднего размера, — 675 г;
- порезанный свежий тимьян — 1 чайная ложка (или пол-ложки сухого);
- лавровый лист — 2 штуки;
- бульон или вода — 1,2 литра;
- нарезанная луковица — 1 штука;
- тыква, нарезанная кубиками, — 225 г;
- чёрный кардамон — 2 стручка;
- молотая куркума — 1,5 чайные ложки;
- нарезанная свежая кинза — 1 столовая ложка;
- семена тмина — 0,5 чайной ложки;
- свежий зелёный перчик чили, очищенный от семян и нарезанный — 1 штука;
- зелёные бананы — 2 штуки;
- морковь — 1 штука;
- соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Пошаговый рецепт супа по-африкански с тыквой:
- Возьмите ёмкость, в которой замачивали черноглазую фасоль, слейте воду. Фасоль поместите в кастрюлю и залейте свежей холодной водой.
- Доведите фасоль до кипения и варите на кипящем огне в течение 10 минут. Затем уменьшите мощность и варите под крышкой 40–50 минут, пока фасоль не станет мягкой. Добавляйте воду при необходимости. Когда фасоль сварится, снимите с огня и оставьте остывать.
- Тем временем нарезанную ягнятину переложите в большую кастрюлю, добавьте тимьян, лавровый лист, бульон или воду и доведите мясо до кипения. Потом накройте крышкой и тушите на умеренном огне в течение часа до мягкости.
- Добавьте в кастрюлю с ягнятиной лук, тыкву, кардамон, куркуму, кориандр, тмин, чили, перец и соль и перемешайте. Вновь доведите мясо до кипения и варите без крышки 15 минут, пока тыква не станет мягкой. Периодически помешивайте ингредиенты.
- Когда черноглазая фасоль остынет, пюрируйте её блендером вместе с водой, в которой варили.
- Бананы нарежьте средними дольками, а морковь — тонкими ломтиками. Добавьте в суп вместе с фасолевым пюре и варите 10–12 минут, пока морковка не станет мягкой. По желанию добавьте приправы и подавайте на стол.
Кускус с тыквой по-мароккански
В Марокко тыкву очень любят, например, этот плод повсеместно добавляют в крупу кускус — основу одноимённого блюда берберского происхождения. Для 4–6 порций тыквенного кускуса подготовьте эти ингредиенты:
- замоченный на ночь нут — 75 г;
- постная баранина, нарезанная кусочками, — 675 г;
- нарезанная испанская луковица — 2 штуки;
- щепотка шафрана;
- молотый имбирь — 1/4 чайной ложки;
- молотая куркума — пол чайной ложки;
- молотый чёрный перец — 1 чайная ложка;
- морковь — 450 г;
- тыква — 675 г;
- изюм — 75 г;
- кускус — 400 г;
- соль — по вкусу;
- свежая петрушка — для украшения.
Кускус многие готовят на гарнир к мясу или рыбе, но что если в привычную крупу добавить тыкву и изюм? Получится как минимум — непривычно, как максимум — вы захотите сделать это марокканское блюдо своим коронным. Фото © Shutterstock
Пошаговый рецепт марокканского кускуса с тыквой:
- Слейте воду из кастрюли с нутом, залейте свежую и варите бобовые в большом количестве кипящей воды 1–1,5 часа до мягкости. Затем поместите нут в миску с холодной водой и очистите от кожицы. Шкурки выбросьте, воду слейте.
- Поместите баранину, лук, шафран, имбирь, куркуму, перец и соль в глубокую кастрюлю и залейте 1,2 литра воды. Медленно доведите до кипения, затем накройте крышкой и варите около часа до тех пор, пока мясо не станет мягким.
- Пока мясо варится, подготовьте овощи. Очистите морковь и нарежьте на шестисантиметровые кусочки. Тыкву нарежьте кубиками по 2,5 см, удалив кожицу, семена и сердцевину.
- Добавьте морковь, тыкву и изюм в кастрюлю с мясом, накройте крышкой и тушите ещё 30–35 минут, пока овощи и баранина не станут полностью мягкими.
- Приготовьте кускус по инструкции на упаковке с крупой.
- Выложите кускус на большую подогретую сервировочную тарелку, сделав углубление в центре. В него поместите мясо с подливкой, а кусочки тыквы и моркови разложите в хаотичном порядке. Также тушёные ингредиенты можно просто перемешать с кускусом. Подливку, если её слишком много, налейте в кувшин. Украсьте блюдо петрушкой и подавайте гостям.
Утка в тыквенно-хересовом соусе
Тыква — отличная основа для соусов. Например, из этого плода легко приготовить подливку к утке или другому мясу. Фото © Freepik/mrsiraphol
Ещё один рецепт непривычного блюда с тыквой родом из Африки — утка в хересовом соусе. Ингредиенты указаны из расчёта на шесть порций:
- целая утка весом около 1,75 кг;
- лимон — 1 штука;
- измельчённый чеснок — 2 зубчика;
- порошок карри — 1 чайная ложка;
- паприка — пол чайной ложки;
- приправа 5 специй — 3/4 чайной ложки;
- соевый соус — 30 мл;
- соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Для соуса:
- тыква — 75 г;
- нарезанная луковица — 1 штука;
- консервированный сливовидный помидор — 4 штуки;
- среднесухой херес — 300 мл;
- вода — 300 мл.
Как приготовить утку в тыквенно-хересовом соусе — пошаговый рецепт:
- Разрежьте утку на 10 частей и положите в большую миску. Лимон разрежьте пополам, выдавите сок на утку и отложите в сторону.
- В мисочке смешайте чеснок, приправы карри и 5 специй, паприку, соль и перец и натрите этой смесью каждый кусок утиного мяса.
- Сбрызните утку соевым соусом, накройте пищевой плёнкой и оставьте на ночь мариноваться.
- Для соуса отварите тыкву в кипящей воде до мягкого состояния, затем пюрируйте вместе с томатами и луком.
- Обсушите кусочки утки бумажными полотенцами. Затем разогрейте немного масла в сковороде вок или глубокой сковородке и жарьте мясо в течение 15 минут, пока не подрумянится и не станет хрустящим. Потом переложите куски утки на тарелку.
- Уберите излишки масла со сковороды бумажным полотенцем и влейте тыквенное пюре. Добавьте херес и немного воды, доведите до кипения, переложите в соус жареную утку и оставьте вариться на час до готовности мяса. Если соус становится слишком густым, добавляйте воду. Подавайте утку горячей и не забудьте про дополнительный соевый соус.
Тыква в тростниковом сахаре
Тыкву мы привыкли видеть в супах и вторых блюдах, но вот десерты с ней готовит далеко не каждая хозяйка, и очень зря. Можно попробовать банальные брауни и чизкейк, а можно замахнуться на сладкую тыкву в коричневом сахаре. Тем более что с ингредиентами заморачиваться не придётся. Фото © Shutterstock
Интересно, что из тыквы можно приготовить не только первые и вторые блюда, но и десерты. Например, тыквенный брауни или чизкейк. Ну а если не хотите провести на кухне пару-тройку часов, возьмите на заметку рецепт, по которому тыкву на сладкое готовят мексиканцы. Для четырёх порций понадобится:
- тыква, нарезанная дольками как дыня — 900 г;
- мягкий коричневый сахар — 350 г;
- вода — 120 мл.
Пошаговый рецепт приготовления тыквенного десерта:
- Очистите тыквенные дольки от семян. Плотно уложите их в огнеупорную кастрюлю с толстым дном. Лучше всего брать классическую тыкву с "апельсиновой" мякотью — из такой ещё делают фонарики на Хэллоуин.
- В углубления, в которых находились семена, разложите тростниковый сахар.
- Осторожно влейте воду в кастрюлю — она необходима для того, чтобы тыква не подгорела. Следите, чтобы сахар не высыпался, когда льёте воду.
- Накройте кастрюлю крышкой и варите на слабом огне. Проверяйте уровень воды, пока тыква не размягчится, а сахар не растворится в жидкости, образовав соус.
- Переложите тыкву на сервировочную тарелку при помощи шумовки. Полейте кусочки оставшимся в кастрюле сладким соусом и подавайте на стол с натуральным несладким йогуртом.
Креветки с соусом из тыквенных семечек
Из полезных тыквенных семечек можно приготовить соус к креветкам или кальмарам. Фото © Shutterstock
А вот и идея, что приготовить из тыквенных семечек, — соус к креветкам. Такой подают в ресторанах в Мексике. Ингредиенты на четыре порции:
- семена тыквы — 175 г;
- сырые креветки, очищенные от кожицы, — 450 г;
- нарезанная луковица — 1 штука;
- нарезанный зубчик чеснока — 1 штука;
- нарезанный свежий кориандр — 2 столовые ложки;
- очищенные и нарезанные томаты — 225 г;
- высушенный консервированный перец халапеньо, очищенный от семян, нарезанный — 1 штука;
- красный перец, очищенный от семян и нарезанный, — 1 штука;
- кукурузное масло — 30 мл;
- соль — по вкусу;
- рис — для подачи;
- ломтики лимона, веточки свежего кориандра и сваренные с кожурой креветки — для украшения.
Пошаговый рецепт приготовления соуса из тыквенных семечек к креветкам:
- Тыквенные семечки измельчите, просейте через сито в миску и отставьте.
- Креветки отварите в кипящей подсоленной воде. Как только они порозовеют, достаньте из воды шумовкой и отложите. Воду не сливайте.
- Измельчите лук, чеснок, кориандр, помидоры, перец чили и красный и тыквенные семечки в кухонном комбайне. В кастрюлю влейте масло, разогрейте, всыпьте смесь, перемешайте и готовьте пять минут. Добавьте немного воды, в которой варились креветки, — до консистенции соуса. Слегка подогрейте. В смесь выложите очищенные креветки, перемешайте. Подавайте блюдо на стол с рисом, не забудьте украсить.
К блюдам из тыквы можно подать на стол напитки, которые согреют в холода. Лайф делился с читателями проверенными рецептами коктейлей, обладающих интересным вкусом.
Wow
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