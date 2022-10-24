В чём польза тыквы и что самое вкусное можно приготовить из символа Хэллоуина

Чем полезна тыква?

Что самое полезное в тыкве, задаются вопросом кулинары. По словам диетолога Марият Мухиной, очень полезны тыквенные семечки — это мощное противопаразитарное средство, их особенно рекомендовано включать в детский рацион питания. Очень положительно влияние тыквы на работу сердца — здесь спасибо нужно сказать высокому содержанию калия. Тыква — растительный диуретик с очень низкой калорийностью — 13,9 ккал на 100 граммов. Углеводов в тыкве очень мало — 3,8 г на 100 граммов продукта, жиров практически нет. Ну и к тому же мякоть тыквы — кладезь витаминов.

Какие витамины содержатся в тыкве?

Тыквенная мякоть богата витамином С (8–10 мг на 100 граммов — 10% суточной нормы), который так необходим в осенне-зимний период для укрепления иммунитета, синтеза коллагена, межклеточного матрикса.

Также в тыкве высокое содержание витаминов группы В (до 15% суточной нормы в 100 граммах), которые необходимы для функционирования нервной системы, передачи нервных импульсов нейронами, необходимы для лечения и профилактики синдрома хронической усталости, нормализации сна, устранения симптомов невроза, неврастении Марият Мухина Диетолог, косметолог

Редкие витамины содержатся в тыкве: К — витамин свёртываемости, которым бедны другие растения, овощи, и витамин Т (карнитин) — кофактор окисления свободных жирных кислот. По сути, Т — витамин похудения, ведь он сжигает жировые клетки, уменьшает размер адипоцита (тип клеток, из которых в основном состоит жировая ткань. — Прим. Лайфа).

Карнитин снижает количество плохого холестерина, нормализует липидный спектр крови, чем улучшает состояние сердца и сосудов. Витамин Т в основном содержится в продуктах животного происхождения и дрожжах, тыква в этом смысле просто находка Марият Мухина Диетолог, косметолог

Почему тыква оранжевого цвета?

Окраска тыквы в оранжевый цвет обусловлена огромным количеством витаминов А (от 20 до 50% дневной нормы в зависимости от сорта растения) и Е — витамина молодости, отвечающего за фертильность, гормональный фон.

Кому категорически нельзя есть тыкву?

Есть ряд противопоказаний к употреблению тыквы. Поскольку тыква обладает слабительным эффектом, этот плод не рекомендован при диарее, коликах, спазмах кишечника. Сырая тыква не рекомендуется при гастрите.

Пять необычных пошаговых рецептов блюд с тыквой со всего света

Как видите, игнорировать тыкву на прилавках магазинов и рынков не стоит, так что не проходите мимо этих символов самого страшного праздника в году — Хэллоуина. Ну а специально для тех, кто не знает, что приготовить из тыквы, чтобы было вкусно, полезно и необычно, Лайф собрал незаезженные пошаговые рецепты блюд с тыквой.

Тыквенный суп с ягнятиной, фасолью и... бананами

Тыквенный суп — он и в Африке тыквенный суп, скажут обыватели. Как бы не так! На Чёрном континенте в суп из тыквы добавляют... бананы. Звучит как минимум непривычно, но блюдо получается восхитительным.

В Африке в суп из тыквы добавляют мясо, фасоль, морковь, а ещё бананы. Готовить тыквенный суп по этому рецепту — дело небыстрое, но попробовать его каждый должен хотя бы раз в жизни. Фото © Pexels/Pixabay

Для приготовления четырёх порций африканского тыквенного супа понадобятся следующие ингредиенты: черноглазая фасоль, замоченная на пару часов или на ночь, — 115 г;

шея ягнёнка, нарезанная на кусочки среднего размера, — 675 г;

порезанный свежий тимьян — 1 чайная ложка (или пол-ложки сухого);

лавровый лист — 2 штуки;

бульон или вода — 1,2 литра;

нарезанная луковица — 1 штука;

тыква, нарезанная кубиками, — 225 г;

чёрный кардамон — 2 стручка;

молотая куркума — 1,5 чайные ложки;

нарезанная свежая кинза — 1 столовая ложка;

семена тмина — 0,5 чайной ложки;

свежий зелёный перчик чили, очищенный от семян и нарезанный — 1 штука;

зелёные бананы — 2 штуки;

морковь — 1 штука;

соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт супа по-африкански с тыквой: Возьмите ёмкость, в которой замачивали черноглазую фасоль, слейте воду. Фасоль поместите в кастрюлю и залейте свежей холодной водой. Доведите фасоль до кипения и варите на кипящем огне в течение 10 минут. Затем уменьшите мощность и варите под крышкой 40–50 минут, пока фасоль не станет мягкой. Добавляйте воду при необходимости. Когда фасоль сварится, снимите с огня и оставьте остывать. Тем временем нарезанную ягнятину переложите в большую кастрюлю, добавьте тимьян, лавровый лист, бульон или воду и доведите мясо до кипения. Потом накройте крышкой и тушите на умеренном огне в течение часа до мягкости. Добавьте в кастрюлю с ягнятиной лук, тыкву, кардамон, куркуму, кориандр, тмин, чили, перец и соль и перемешайте. Вновь доведите мясо до кипения и варите без крышки 15 минут, пока тыква не станет мягкой. Периодически помешивайте ингредиенты. Когда черноглазая фасоль остынет, пюрируйте её блендером вместе с водой, в которой варили. Бананы нарежьте средними дольками, а морковь — тонкими ломтиками. Добавьте в суп вместе с фасолевым пюре и варите 10–12 минут, пока морковка не станет мягкой. По желанию добавьте приправы и подавайте на стол.

Кускус с тыквой по-мароккански

В Марокко тыкву очень любят, например, этот плод повсеместно добавляют в крупу кускус — основу одноимённого блюда берберского происхождения. Для 4–6 порций тыквенного кускуса подготовьте эти ингредиенты: замоченный на ночь нут — 75 г;

постная баранина, нарезанная кусочками, — 675 г;

нарезанная испанская луковица — 2 штуки;

щепотка шафрана;

молотый имбирь — 1/4 чайной ложки;

молотая куркума — пол чайной ложки;

молотый чёрный перец — 1 чайная ложка;

морковь — 450 г;

тыква — 675 г;

изюм — 75 г;

кускус — 400 г;

соль — по вкусу;

свежая петрушка — для украшения.

Кускус многие готовят на гарнир к мясу или рыбе, но что если в привычную крупу добавить тыкву и изюм? Получится как минимум — непривычно, как максимум — вы захотите сделать это марокканское блюдо своим коронным. Фото © Shutterstock

Пошаговый рецепт марокканского кускуса с тыквой: Слейте воду из кастрюли с нутом, залейте свежую и варите бобовые в большом количестве кипящей воды 1–1,5 часа до мягкости. Затем поместите нут в миску с холодной водой и очистите от кожицы. Шкурки выбросьте, воду слейте. Поместите баранину, лук, шафран, имбирь, куркуму, перец и соль в глубокую кастрюлю и залейте 1,2 литра воды. Медленно доведите до кипения, затем накройте крышкой и варите около часа до тех пор, пока мясо не станет мягким. Пока мясо варится, подготовьте овощи. Очистите морковь и нарежьте на шестисантиметровые кусочки. Тыкву нарежьте кубиками по 2,5 см, удалив кожицу, семена и сердцевину. Добавьте морковь, тыкву и изюм в кастрюлю с мясом, накройте крышкой и тушите ещё 30–35 минут, пока овощи и баранина не станут полностью мягкими. Приготовьте кускус по инструкции на упаковке с крупой. Выложите кускус на большую подогретую сервировочную тарелку, сделав углубление в центре. В него поместите мясо с подливкой, а кусочки тыквы и моркови разложите в хаотичном порядке. Также тушёные ингредиенты можно просто перемешать с кускусом. Подливку, если её слишком много, налейте в кувшин. Украсьте блюдо петрушкой и подавайте гостям.

Утка в тыквенно-хересовом соусе

Тыква — отличная основа для соусов. Например, из этого плода легко приготовить подливку к утке или другому мясу. Фото © Freepik/mrsiraphol

Ещё один рецепт непривычного блюда с тыквой родом из Африки — утка в хересовом соусе. Ингредиенты указаны из расчёта на шесть порций: целая утка весом около 1,75 кг;

лимон — 1 штука;

измельчённый чеснок — 2 зубчика;

порошок карри — 1 чайная ложка;

паприка — пол чайной ложки;

приправа 5 специй — 3/4 чайной ложки;

соевый соус — 30 мл;

соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

растительное масло для жарки. Для соуса: тыква — 75 г;

нарезанная луковица — 1 штука;

консервированный сливовидный помидор — 4 штуки;

среднесухой херес — 300 мл;

вода — 300 мл.

Как приготовить утку в тыквенно-хересовом соусе — пошаговый рецепт: Разрежьте утку на 10 частей и положите в большую миску. Лимон разрежьте пополам, выдавите сок на утку и отложите в сторону. В мисочке смешайте чеснок, приправы карри и 5 специй, паприку, соль и перец и натрите этой смесью каждый кусок утиного мяса. Сбрызните утку соевым соусом, накройте пищевой плёнкой и оставьте на ночь мариноваться. Для соуса отварите тыкву в кипящей воде до мягкого состояния, затем пюрируйте вместе с томатами и луком. Обсушите кусочки утки бумажными полотенцами. Затем разогрейте немного масла в сковороде вок или глубокой сковородке и жарьте мясо в течение 15 минут, пока не подрумянится и не станет хрустящим. Потом переложите куски утки на тарелку. Уберите излишки масла со сковороды бумажным полотенцем и влейте тыквенное пюре. Добавьте херес и немного воды, доведите до кипения, переложите в соус жареную утку и оставьте вариться на час до готовности мяса. Если соус становится слишком густым, добавляйте воду. Подавайте утку горячей и не забудьте про дополнительный соевый соус.

Тыква в тростниковом сахаре

Тыкву мы привыкли видеть в супах и вторых блюдах, но вот десерты с ней готовит далеко не каждая хозяйка, и очень зря. Можно попробовать банальные брауни и чизкейк, а можно замахнуться на сладкую тыкву в коричневом сахаре. Тем более что с ингредиентами заморачиваться не придётся. Фото © Shutterstock

Интересно, что из тыквы можно приготовить не только первые и вторые блюда, но и десерты. Например, тыквенный брауни или чизкейк. Ну а если не хотите провести на кухне пару-тройку часов, возьмите на заметку рецепт, по которому тыкву на сладкое готовят мексиканцы. Для четырёх порций понадобится: тыква, нарезанная дольками как дыня — 900 г;

мягкий коричневый сахар — 350 г;

вода — 120 мл.

Пошаговый рецепт приготовления тыквенного десерта: Очистите тыквенные дольки от семян. Плотно уложите их в огнеупорную кастрюлю с толстым дном. Лучше всего брать классическую тыкву с "апельсиновой" мякотью — из такой ещё делают фонарики на Хэллоуин. В углубления, в которых находились семена, разложите тростниковый сахар. Осторожно влейте воду в кастрюлю — она необходима для того, чтобы тыква не подгорела. Следите, чтобы сахар не высыпался, когда льёте воду. Накройте кастрюлю крышкой и варите на слабом огне. Проверяйте уровень воды, пока тыква не размягчится, а сахар не растворится в жидкости, образовав соус. Переложите тыкву на сервировочную тарелку при помощи шумовки. Полейте кусочки оставшимся в кастрюле сладким соусом и подавайте на стол с натуральным несладким йогуртом.

Креветки с соусом из тыквенных семечек

Из полезных тыквенных семечек можно приготовить соус к креветкам или кальмарам. Фото © Shutterstock

А вот и идея, что приготовить из тыквенных семечек, — соус к креветкам. Такой подают в ресторанах в Мексике. Ингредиенты на четыре порции: семена тыквы — 175 г;

сырые креветки, очищенные от кожицы, — 450 г;

нарезанная луковица — 1 штука;

нарезанный зубчик чеснока — 1 штука;

нарезанный свежий кориандр — 2 столовые ложки;

очищенные и нарезанные томаты — 225 г;

высушенный консервированный перец халапеньо, очищенный от семян, нарезанный — 1 штука;

красный перец, очищенный от семян и нарезанный, — 1 штука;

кукурузное масло — 30 мл;

соль — по вкусу;

рис — для подачи;

ломтики лимона, веточки свежего кориандра и сваренные с кожурой креветки — для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления соуса из тыквенных семечек к креветкам: Тыквенные семечки измельчите, просейте через сито в миску и отставьте. Креветки отварите в кипящей подсоленной воде. Как только они порозовеют, достаньте из воды шумовкой и отложите. Воду не сливайте. Измельчите лук, чеснок, кориандр, помидоры, перец чили и красный и тыквенные семечки в кухонном комбайне. В кастрюлю влейте масло, разогрейте, всыпьте смесь, перемешайте и готовьте пять минут. Добавьте немного воды, в которой варились креветки, — до консистенции соуса. Слегка подогрейте. В смесь выложите очищенные креветки, перемешайте. Подавайте блюдо на стол с рисом, не забудьте украсить.