Как в советском детстве: 5 простых рецептов любимых всеми блюд

Приятные детские воспоминания чаще всего всплывают, когда мы чувствуем знакомые ароматы или вдруг скучаем по тому, что готовили нам бабушки или мамы. Елена Свиридова, нутрициолог и внешний консультант подписки "Пакет" от Х5, навеяла немного ностальгии и поделилась с Лайфом самыми простыми рецептами из детства. Осторожнее: приготовив эти любимые всеми блюда, вы можете перенестись во времени!

Белый хлеб с маслом и вареньем

Пожалуй, блюдо, которое сможет приготовить любой человек, даже пятилетний ребёнок, — сладкий бутерброд с маслом и вареньем. Фото © Shutterstock

Начнём с самого простого, что наверняка вы сможете приготовить прямо сейчас, — сладкий бутерброд. Понадобятся хлеб, масло и любое варенье — выбирайте на свой вкус: смородиновое, малиновое, абрикосовое или любое другое. Есть и иная интерпретация: вместо варенья можно взять просто сахар, а вместо хлеба — печенье. Для более изысканного вкуса хлеб можно поджарить в тостере или на сковородке. Соединяем все продукты вместе и наслаждаемся!

Манная каша как у бабушки: пошаговый рецепт

Манка на вид, может, и не столь привлекательна, как другие каши, зато очень вкусна, особенно если готовить по бабушкиному рецепту, а в конце украсить вареньем или шоколадом. Фото © Shutterstock

Бабушки, готовя внукам манную кашу по утрам, приговаривают: "Ешь кашу — будешь здоровым и сильным". Может, манная каша и не такая полезная, как другие, зато очень вкусная! Вам понадобятся: манная крупа — 4 чайные ложки;

молоко — 1 стакан;

сливочное масло — по вкусу;

сахар — 2 чайные ложки;

щепотка соли.

Способ приготовления манной каши по бабушкиному рецепту: Налейте молоко в кастрюльку с толстым дном и доведите практически до кипения; За несколько секунд до закипания молока всыпьте тонкой струйкой манку, соль и сахар; После закипания помешивайте кашу в течение двух-трёх минут на медленном огне, затем закройте кастрюлю крышкой и дайте манке постоять 10–15 минут; Добавьте сливочное масло. Манную кашу можно есть с вареньем, кусочками фруктов или шоколада — со всем, что душа просит!

Макароны по-флотски: классический советский рецепт

Классический советский рецепт макарон по-флотски настолько удачный, что практически не изменился с 50-х годов прошлого века. Фото © Shutterstock

На обед можно приготовить одно из самых сытных и вкусных ностальгических блюд — макароны по-флотски. Рецепт настолько прост, что практически не изменился с 1950-х годов! Подготовьте следующие ингредиенты: макароны — 300 граммов;

мясо — 500 граммов;

лук репчатый — 1 штука среднего размера;

растительное масло — 2 столовые ложки;

соль и перец — по вкусу.

Пошаговый советский рецепт макарон по-флотски: Отварите кусок мяса в подсоленной воде, добавьте перца по вкусу, дайте немного остыть и пропустите через мясорубку. Часть бульона (100–200 мл) добавьте в фарш — так он будет намного сочнее; Нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета; Отварите макароны; Добавьте к луку мясной фарш и обжарьте на медленном огне три-пять минут. Затем добавьте отваренные макароны, перемешайте и дайте постоять под крышкой три минуты.

Ну а сладкоежки точно не пройдут мимо рецептов двух потрясающих десертных блюд.

Пончики в масле с сахарной пудрой как в детстве

В Союзе мягкие воздушные пончики продавались на каждом углу. Некоторые не в курсе, но этот десерт можно легко приготовить и дома, главное, знать аутентичный советский рецепт и готовить строго по инструкции. Фото © Shutterstock

Мягкие и воздушные пончики — во времена СССР такие продавались на каждом углу. Это лакомство можно приготовить и в домашних условиях. Для жарки пончиков по советскому рецепту возьмите: мука — 3 стакана;

молоко — 200 мл;

куриное яйцо — 2 штуки;

масло сливочное — 40 граммов;

масло растительное — 200 мл;

сахар — 4 столовые ложки;

сода — половина чайной ложки;

сахарная пудра — по вкусу.

Как пожарить пончики в масле: Возьмите муку, добавьте в неё соду, перемешайте ингредиенты и просейте; Сахар, масло и яйца тщательно разотрите, разбавьте молоком и, постепенно всыпая муку, замесите тесто. Дайте постоять 20 минут; Тесто раскатайте толщиной 0,5 см и вырежите форму пончиков. Это можно сделать с помощью двух предметов разного диаметра (побольше и поменьше) — например, используйте стакан и крышку от бутылки; Хорошо разогрейте растительное масло на сковородке и обжарьте пончик с каждой стороны до золотистого цвета; Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой.

Сладкая колбаска из печенья и сгущёнки: проверенный рецепт

Готовить шоколадную колбаску с печеньем и сгущёнкой по этому проверенному рецепту — одно удовольствие, а дождаться, пока лакомство застынет, — то ещё испытание. Фото © Shutterstock

Сладкая колбаса из печенья и сгущёнки — самый любимый и коварный десерт из детства: сначала ждёшь, пока застынет в морозилке, а потом терпишь, пока десерт станет комнатной температуры. Ведь холодное есть нельзя, а то горло заболит. Теперь у тех, кто рос в Союзе, есть возможность отыграться: приготовить колбаску, пока мамы нет дома, и съесть сразу, как застынет, причём полностью!

Для приготовления домашней шоколадной колбасы понадобятся эти ингредиенты: песочное печенье — 500 граммов;

варёное сгущённое молоко — 1 банка;

сливочное масло — 200 граммов;

какао-порошок — 3 столовые ложки.