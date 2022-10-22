Как в советском детстве: 5 простых рецептов любимых всеми блюд
Когда кулинарная фантазия на исходе, помогут проверенные рецепты любимых блюд родом из детства. Нутрициолог Елена Свиридова поделилась с Лайфом, как приготовить сладкую колбасу, пончики и кое-что ещё.
Приятные детские воспоминания чаще всего всплывают, когда мы чувствуем знакомые ароматы или вдруг скучаем по тому, что готовили нам бабушки или мамы. Елена Свиридова, нутрициолог и внешний консультант подписки "Пакет" от Х5, навеяла немного ностальгии и поделилась с Лайфом самыми простыми рецептами из детства. Осторожнее: приготовив эти любимые всеми блюда, вы можете перенестись во времени!
Белый хлеб с маслом и вареньем
Пожалуй, блюдо, которое сможет приготовить любой человек, даже пятилетний ребёнок, — сладкий бутерброд с маслом и вареньем. Фото © Shutterstock
Начнём с самого простого, что наверняка вы сможете приготовить прямо сейчас, — сладкий бутерброд. Понадобятся хлеб, масло и любое варенье — выбирайте на свой вкус: смородиновое, малиновое, абрикосовое или любое другое. Есть и иная интерпретация: вместо варенья можно взять просто сахар, а вместо хлеба — печенье. Для более изысканного вкуса хлеб можно поджарить в тостере или на сковородке. Соединяем все продукты вместе и наслаждаемся!
Манная каша как у бабушки: пошаговый рецепт
Манка на вид, может, и не столь привлекательна, как другие каши, зато очень вкусна, особенно если готовить по бабушкиному рецепту, а в конце украсить вареньем или шоколадом. Фото © Shutterstock
Бабушки, готовя внукам манную кашу по утрам, приговаривают: "Ешь кашу — будешь здоровым и сильным". Может, манная каша и не такая полезная, как другие, зато очень вкусная! Вам понадобятся:
- манная крупа — 4 чайные ложки;
- молоко — 1 стакан;
- сливочное масло — по вкусу;
- сахар — 2 чайные ложки;
- щепотка соли.
Способ приготовления манной каши по бабушкиному рецепту:
- Налейте молоко в кастрюльку с толстым дном и доведите практически до кипения;
- За несколько секунд до закипания молока всыпьте тонкой струйкой манку, соль и сахар;
- После закипания помешивайте кашу в течение двух-трёх минут на медленном огне, затем закройте кастрюлю крышкой и дайте манке постоять 10–15 минут;
- Добавьте сливочное масло.
Манную кашу можно есть с вареньем, кусочками фруктов или шоколада — со всем, что душа просит!
Макароны по-флотски: классический советский рецепт
Классический советский рецепт макарон по-флотски настолько удачный, что практически не изменился с 50-х годов прошлого века. Фото © Shutterstock
На обед можно приготовить одно из самых сытных и вкусных ностальгических блюд — макароны по-флотски. Рецепт настолько прост, что практически не изменился с 1950-х годов! Подготовьте следующие ингредиенты:
- макароны — 300 граммов;
- мясо — 500 граммов;
- лук репчатый — 1 штука среднего размера;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- соль и перец — по вкусу.
Пошаговый советский рецепт макарон по-флотски:
- Отварите кусок мяса в подсоленной воде, добавьте перца по вкусу, дайте немного остыть и пропустите через мясорубку. Часть бульона (100–200 мл) добавьте в фарш — так он будет намного сочнее;
- Нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета;
- Отварите макароны;
- Добавьте к луку мясной фарш и обжарьте на медленном огне три-пять минут. Затем добавьте отваренные макароны, перемешайте и дайте постоять под крышкой три минуты.
Ну а сладкоежки точно не пройдут мимо рецептов двух потрясающих десертных блюд.
Пончики в масле с сахарной пудрой как в детстве
В Союзе мягкие воздушные пончики продавались на каждом углу. Некоторые не в курсе, но этот десерт можно легко приготовить и дома, главное, знать аутентичный советский рецепт и готовить строго по инструкции. Фото © Shutterstock
Мягкие и воздушные пончики — во времена СССР такие продавались на каждом углу. Это лакомство можно приготовить и в домашних условиях. Для жарки пончиков по советскому рецепту возьмите:
- мука — 3 стакана;
- молоко — 200 мл;
- куриное яйцо — 2 штуки;
- масло сливочное — 40 граммов;
- масло растительное — 200 мл;
- сахар — 4 столовые ложки;
- сода — половина чайной ложки;
- сахарная пудра — по вкусу.
Как пожарить пончики в масле:
- Возьмите муку, добавьте в неё соду, перемешайте ингредиенты и просейте;
- Сахар, масло и яйца тщательно разотрите, разбавьте молоком и, постепенно всыпая муку, замесите тесто. Дайте постоять 20 минут;
- Тесто раскатайте толщиной 0,5 см и вырежите форму пончиков. Это можно сделать с помощью двух предметов разного диаметра (побольше и поменьше) — например, используйте стакан и крышку от бутылки;
- Хорошо разогрейте растительное масло на сковородке и обжарьте пончик с каждой стороны до золотистого цвета;
- Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой.
Сладкая колбаска из печенья и сгущёнки: проверенный рецепт
Готовить шоколадную колбаску с печеньем и сгущёнкой по этому проверенному рецепту — одно удовольствие, а дождаться, пока лакомство застынет, — то ещё испытание. Фото © Shutterstock
Сладкая колбаса из печенья и сгущёнки — самый любимый и коварный десерт из детства: сначала ждёшь, пока застынет в морозилке, а потом терпишь, пока десерт станет комнатной температуры. Ведь холодное есть нельзя, а то горло заболит. Теперь у тех, кто рос в Союзе, есть возможность отыграться: приготовить колбаску, пока мамы нет дома, и съесть сразу, как застынет, причём полностью!
Для приготовления домашней шоколадной колбасы понадобятся эти ингредиенты:
- песочное печенье — 500 граммов;
- варёное сгущённое молоко — 1 банка;
- сливочное масло — 200 граммов;
- какао-порошок — 3 столовые ложки.
Чтобы сделать шоколадную колбасу по классическому рецепту, действуйте по этой схеме:
- Разломайте печенье на маленькие кусочки, примерно 0,5 см;
- Добавьте размягчённое сливочное масло, хорошо перемешайте;
- Добавьте сгущённое молоко, тщательно помешайте;
- Всыпьте какао-порошок, хорошенько смешайте;
- Из получившейся массы сформируйте колбаску, заверните в целлофановый пакет или пищевую плёнку;
- Уберите в морозилку на пару часов.
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