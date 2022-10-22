НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 октября, 10:30

Как в советском детстве: 5 простых рецептов любимых всеми блюд

Когда кулинарная фантазия на исходе, помогут проверенные рецепты любимых блюд родом из детства. Нутрициолог Елена Свиридова поделилась с Лайфом, как приготовить сладкую колбасу, пончики и кое-что ещё.

Приятные детские воспоминания чаще всего всплывают, когда мы чувствуем знакомые ароматы или вдруг скучаем по тому, что готовили нам бабушки или мамы. Елена Свиридова, нутрициолог и внешний консультант подписки "Пакет" от Х5, навеяла немного ностальгии и поделилась с Лайфом самыми простыми рецептами из детства. Осторожнее: приготовив эти любимые всеми блюда, вы можете перенестись во времени!

Белый хлеб с маслом и вареньем

Пожалуй, блюдо, которое сможет приготовить любой человек, даже пятилетний ребёнок, — сладкий бутерброд с маслом и вареньем. Фото © Shutterstock

Пожалуй, блюдо, которое сможет приготовить любой человек, даже пятилетний ребёнок, — сладкий бутерброд с маслом и вареньем. Фото © Shutterstock

Начнём с самого простого, что наверняка вы сможете приготовить прямо сейчас, — сладкий бутерброд. Понадобятся хлеб, масло и любое варенье — выбирайте на свой вкус: смородиновое, малиновое, абрикосовое или любое другое. Есть и иная интерпретация: вместо варенья можно взять просто сахар, а вместо хлеба — печенье. Для более изысканного вкуса хлеб можно поджарить в тостере или на сковородке. Соединяем все продукты вместе и наслаждаемся!

Манная каша как у бабушки: пошаговый рецепт

Манка на вид, может, и не столь привлекательна, как другие каши, зато очень вкусна, особенно если готовить по бабушкиному рецепту, а в конце украсить вареньем или шоколадом. Фото © Shutterstock

Манка на вид, может, и не столь привлекательна, как другие каши, зато очень вкусна, особенно если готовить по бабушкиному рецепту, а в конце украсить вареньем или шоколадом. Фото © Shutterstock

Бабушки, готовя внукам манную кашу по утрам, приговаривают: "Ешь кашу — будешь здоровым и сильным". Может, манная каша и не такая полезная, как другие, зато очень вкусная! Вам понадобятся:

  • манная крупа — 4 чайные ложки;
  • молоко — 1 стакан;
  • сливочное масло — по вкусу;
  • сахар — 2 чайные ложки;
  • щепотка соли.

Способ приготовления манной каши по бабушкиному рецепту:

  1. Налейте молоко в кастрюльку с толстым дном и доведите практически до кипения;
  2. За несколько секунд до закипания молока всыпьте тонкой струйкой манку, соль и сахар;
  3. После закипания помешивайте кашу в течение двух-трёх минут на медленном огне, затем закройте кастрюлю крышкой и дайте манке постоять 10–15 минут;
  4. Добавьте сливочное масло.

Манную кашу можно есть с вареньем, кусочками фруктов или шоколада — со всем, что душа просит!

Макароны по-флотски: классический советский рецепт

Классический советский рецепт макарон по-флотски настолько удачный, что практически не изменился с 50-х годов прошлого века. Фото © Shutterstock

Классический советский рецепт макарон по-флотски настолько удачный, что практически не изменился с 50-х годов прошлого века. Фото © Shutterstock

На обед можно приготовить одно из самых сытных и вкусных ностальгических блюд — макароны по-флотски. Рецепт настолько прост, что практически не изменился с 1950-х годов! Подготовьте следующие ингредиенты:

  • макароны — 300 граммов;
  • мясо — 500 граммов;
  • лук репчатый — 1 штука среднего размера;
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • соль и перец — по вкусу.

Пошаговый советский рецепт макарон по-флотски:

  1. Отварите кусок мяса в подсоленной воде, добавьте перца по вкусу, дайте немного остыть и пропустите через мясорубку. Часть бульона (100–200 мл) добавьте в фарш — так он будет намного сочнее;
  2. Нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета;
  3. Отварите макароны;
  4. Добавьте к луку мясной фарш и обжарьте на медленном огне три-пять минут. Затем добавьте отваренные макароны, перемешайте и дайте постоять под крышкой три минуты.
Как приготовить сырники вкусные и пышные: 9 классических и ресторанных рецептов

Как приготовить сырники вкусные и пышные: 9 классических и ресторанных рецептов

Ну а сладкоежки точно не пройдут мимо рецептов двух потрясающих десертных блюд.

Пончики в масле с сахарной пудрой как в детстве

В Союзе мягкие воздушные пончики продавались на каждом углу. Некоторые не в курсе, но этот десерт можно легко приготовить и дома, главное, знать аутентичный советский рецепт и готовить строго по инструкции. Фото © Shutterstock

В Союзе мягкие воздушные пончики продавались на каждом углу. Некоторые не в курсе, но этот десерт можно легко приготовить и дома, главное, знать аутентичный советский рецепт и готовить строго по инструкции. Фото © Shutterstock

Мягкие и воздушные пончики — во времена СССР такие продавались на каждом углу. Это лакомство можно приготовить и в домашних условиях. Для жарки пончиков по советскому рецепту возьмите:

  • мука — 3 стакана;
  • молоко — 200 мл;
  • куриное яйцо — 2 штуки;
  • масло сливочное — 40 граммов;
  • масло растительное — 200 мл;
  • сахар — 4 столовые ложки;
  • сода — половина чайной ложки;
  • сахарная пудра — по вкусу.

Как пожарить пончики в масле:

  1. Возьмите муку, добавьте в неё соду, перемешайте ингредиенты и просейте;
  2. Сахар, масло и яйца тщательно разотрите, разбавьте молоком и, постепенно всыпая муку, замесите тесто. Дайте постоять 20 минут;
  3. Тесто раскатайте толщиной 0,5 см и вырежите форму пончиков. Это можно сделать с помощью двух предметов разного диаметра (побольше и поменьше) — например, используйте стакан и крышку от бутылки;
  4. Хорошо разогрейте растительное масло на сковородке и обжарьте пончик с каждой стороны до золотистого цвета;
  5. Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой.

Сладкая колбаска из печенья и сгущёнки: проверенный рецепт

Готовить шоколадную колбаску с печеньем и сгущёнкой по этому проверенному рецепту — одно удовольствие, а дождаться, пока лакомство застынет, — то ещё испытание. Фото © Shutterstock

Готовить шоколадную колбаску с печеньем и сгущёнкой по этому проверенному рецепту — одно удовольствие, а дождаться, пока лакомство застынет, — то ещё испытание. Фото © Shutterstock

Сладкая колбаса из печенья и сгущёнки — самый любимый и коварный десерт из детства: сначала ждёшь, пока застынет в морозилке, а потом терпишь, пока десерт станет комнатной температуры. Ведь холодное есть нельзя, а то горло заболит. Теперь у тех, кто рос в Союзе, есть возможность отыграться: приготовить колбаску, пока мамы нет дома, и съесть сразу, как застынет, причём полностью!

Для приготовления домашней шоколадной колбасы понадобятся эти ингредиенты:

  • песочное печенье — 500 граммов;
  • варёное сгущённое молоко — 1 банка;
  • сливочное масло — 200 граммов;
  • какао-порошок — 3 столовые ложки.

Чтобы сделать шоколадную колбасу по классическому рецепту, действуйте по этой схеме:

  1. Разломайте печенье на маленькие кусочки, примерно 0,5 см;
  2. Добавьте размягчённое сливочное масло, хорошо перемешайте;
  3. Добавьте сгущённое молоко, тщательно помешайте;
  4. Всыпьте какао-порошок, хорошенько смешайте;
  5. Из получившейся массы сформируйте колбаску, заверните в целлофановый пакет или пищевую плёнку;
  6. Уберите в морозилку на пару часов.
10 лайфхаков шеф-повара, знать которые должна каждая уважающая себя домохозяйка

10 лайфхаков шеф-повара, знать которые должна каждая уважающая себя домохозяйка

Обложка ©

Getty Images / KEYSTONE-FRANCE / Gamma-Rapho

Марта Белова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров