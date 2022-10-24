Битва поколений: Лариса Долина вышла из себя, услышав, как разговаривает Mia Boyka

Народной артистке России Ларисе Долиной не впервой учить жизни молодых звёзд. На этот раз эстрадная певица напала на исполнительницу Mia Boyka. Всё произошло в эфире шоу "Битва поколений" телеканала Муз-ТВ, когда Долина, Миа, Сергей Жуков и другие знаменитости оценивали пение дуэта GAYAZOV$ BROTHER$. Вот уж действительно вышла битва поколений, когда 25-летняя Бойка заявила, что сейчас среди исполнителей ценится тембр голоса.

"Если тембр цепляет", — сказала Mia, как Долина перебила её, вставив, насмехаясь: "Это вообще всегда ценилось, а не только сейчас". "Я знаю насчёт сейчас времени, потому что я в нём живу", — Бойка попыталась продолжить спич. — "Тимур, твой тембр затащил эту песню". "Затащил или вытащил", — развела руками Лариса Александровна, переглянувшись с продюсером Виктором Дробышем. "Я просто хочу понять, что Миа имеет в виду под словом "затащил". Может быть, всё-таки вытащил? Русский язык очень богат, каждое слово имеет своё значение".

Перепалка Ларисы Долиной c Mia Boyka на шоу "Битва поколений". Видео © Telegram / "Муз-ТВ"

"Это жаргон наш, на котором мы общаемся", — объяснила Бойка. Но Долина не унималась: "Затащил? В русском языке есть слово затащил. Например, он затащил меня в постель". "Сначала затащил песню, потом затащил в постель", — парировала Миа, а собравшиеся в студии принялись объяснять звезде эстрады молодёжный сленг.

Впрочем, за молодую певицу вступились подписчики телеграм-канала "Муз-ТВ", куда выложено видео перепалки: "Долина, как всегда, конечно...", "Мда... треш... Лариска бесит", "Лариса всегда найдёт повод придраться", "Это старая карга всегда что-нибудь да скажет поперёк молодым, особенно девушкам". Но нашлись и те, кто уверен в правоте Ларисы Александровны: "Долина — профессионал, а про Мию впервые слышу. К тому же у девушки бедный словарный запас, раз она не может профессионально, красиво дать оценку исполнителю... "затащил", "Подарите девочке учебник по русскому и литературе", "Долина, рви всех бездарных артистов".