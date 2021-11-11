Что общего у Вали Карнавал и Ларисы Долиной и за что они так люто ненавидят друг друга

Вале Карнауховой (настоящая фамилия Карнавал) сегодня исполнилось 20 лет. Она является одним из самых популярных тиктокеров в России. Её ролики собирают десятки миллионов просмотров, а Forbes включает её в число самых высокооплачиваемых тиктокеров. Что она делает? Поёт, снимается в кино и рекламе... Она красивая и искренняя девушка с определённой долей харизмы. В общем, природа её успеха неочевидна. Особенно Ларисе Долиной, которая за отсутствие вокальных данных пригвоздила её к стене позора в программе у Максима Галкина. Но самое интересное началось после.

Куклы из пластика

Валю Карнавал это жутко задело — и вся её армия фанатов накинулась на Долину. Певица явно была не готова к такому, но как бывалая светская львица очень грамотно распорядилась хайпом. Были сказаны дежурные слова о том, что никто никого обидеть не хотел, и в качестве жеста примирения Валя подарила Долиной укулеле. Видимо, понимая, что градус поднятой волны снижается, Долина засветила музыкальный инструмент в своём клипе под строки: "Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика". Это было жёстко, но с точки зрения маркетинга — очень грамотно.

Кадр из видео YouTube / NnYourTime

Чучело

Карнавал ничего не оставалось, как давить на жалость. Она продолжала отыгрывать обиженную девочку с трудным детством. Мол, каждый имеет право на самовыражение. "Да, но только на кухне", — отвечала ей Долина. Удивительно, но агрессия, жестокость и хайп исходили именно от 66-летней артистки, а не от 19-летней девушки, которая окончила 9 классов. В этом и есть суть конфликта. Аудитория Долиной Вале Карнавал не нужна, а вот аудитория Вали — для Долиной желанна. Играя на эмоциях, она раскручивает своё имя в той среде, где о ней не слышали. Это как в истории с телевидением, которое теряет рейтинги, и YouTube, откуда эту аудиторию и пытаются переманить телепродюсеры.

Отвратительно и мерзко было смотреть, когда люди, которым по 45–50 лет, говорят, что я чучело, что я недостойна своей жизни. Чем я вызвала такую агрессию Валя Карнавал

Цель

В 20-летнем возрасте, в 1975 году, Лара Кудельман (настоящая фамилия Долиной) была солисткой оркестров и ансамблей Армении и Азербайджана. У неё были музыкальное образование, оконченная экстерном школа и поддержка признанных композиторов и дирижеров. Она чётко видела свою цель и работала для её достижения. Просто механизмы карьерного роста тогда были другие. Валя Карнавал в 13 лет потеряла отца и была вынуждена строить жизнь самостоятельно (мама Валентины стала пить). Именно этот заряд и привлёк к ней первых подписчиков в TikTok. На этой струе она и влезла. Петь не умеет, но разве только она? Разве на нашей эстраде мало безголосых певиц?..