Что общего у Вали Карнавал и Ларисы Долиной и за что они так люто ненавидят друг друга
В истории этой удивительной "дружбы" нет правых и виноватых: одна играет "прелесть какую дурочку", вторая — "бабушку всея эстрады".
Вале Карнауховой (настоящая фамилия Карнавал) сегодня исполнилось 20 лет. Она является одним из самых популярных тиктокеров в России. Её ролики собирают десятки миллионов просмотров, а Forbes включает её в число самых высокооплачиваемых тиктокеров. Что она делает? Поёт, снимается в кино и рекламе... Она красивая и искренняя девушка с определённой долей харизмы. В общем, природа её успеха неочевидна. Особенно Ларисе Долиной, которая за отсутствие вокальных данных пригвоздила её к стене позора в программе у Максима Галкина. Но самое интересное началось после.
Куклы из пластика
Валю Карнавал это жутко задело — и вся её армия фанатов накинулась на Долину. Певица явно была не готова к такому, но как бывалая светская львица очень грамотно распорядилась хайпом. Были сказаны дежурные слова о том, что никто никого обидеть не хотел, и в качестве жеста примирения Валя подарила Долиной укулеле. Видимо, понимая, что градус поднятой волны снижается, Долина засветила музыкальный инструмент в своём клипе под строки: "Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика". Это было жёстко, но с точки зрения маркетинга — очень грамотно.
Кадр из видео YouTube / NnYourTime
Чучело
Карнавал ничего не оставалось, как давить на жалость. Она продолжала отыгрывать обиженную девочку с трудным детством. Мол, каждый имеет право на самовыражение. "Да, но только на кухне", — отвечала ей Долина. Удивительно, но агрессия, жестокость и хайп исходили именно от 66-летней артистки, а не от 19-летней девушки, которая окончила 9 классов. В этом и есть суть конфликта. Аудитория Долиной Вале Карнавал не нужна, а вот аудитория Вали — для Долиной желанна. Играя на эмоциях, она раскручивает своё имя в той среде, где о ней не слышали. Это как в истории с телевидением, которое теряет рейтинги, и YouTube, откуда эту аудиторию и пытаются переманить телепродюсеры.
Отвратительно и мерзко было смотреть, когда люди, которым по 45–50 лет, говорят, что я чучело, что я недостойна своей жизни. Чем я вызвала такую агрессию
Цель
В 20-летнем возрасте, в 1975 году, Лара Кудельман (настоящая фамилия Долиной) была солисткой оркестров и ансамблей Армении и Азербайджана. У неё были музыкальное образование, оконченная экстерном школа и поддержка признанных композиторов и дирижеров. Она чётко видела свою цель и работала для её достижения. Просто механизмы карьерного роста тогда были другие. Валя Карнавал в 13 лет потеряла отца и была вынуждена строить жизнь самостоятельно (мама Валентины стала пить). Именно этот заряд и привлёк к ней первых подписчиков в TikTok. На этой струе она и влезла. Петь не умеет, но разве только она? Разве на нашей эстраде мало безголосых певиц?..
На самом деле у Долиной и Карнавал много общего. Даже возможно, что Долина видит в Вале себя 20-летнюю. Возможно, в 70-е ей так же кто-то преподал урок. Если Карнаухова действительно харизматичная и сильная девочка, то она найдёт способ доказать, что Долина не права, но тогда и Ларисе Александровне не составит труда признать свою неправоту и благословить эту девчонку на будущие свершения. В общем, ждём совместного клипа под джазовую композицию.
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