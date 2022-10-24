10 фото, которые любого заставят пересмотреть отношение к девушкам-бодибилдершам
Мало кто любит девушек-бодибилдерш. Мол, недостаточно женственные, перекачанные и вообще пусть идут варить борщи. Категорически не согласны. Собрали 10 фото, которые заставят задуматься.
"Брижит Гудз в образе Чудо-женщины", — Dexter_davis.
Фото © Reddit / Dexter_davis
"Джулиана Малакарн выглядит великолепно! Секси", — anotherDocObVious.
Фото © Reddit / anotherDocObVious
"Как по мне, эта девушка — одна из самых генетически одарённых бодибилдеров", — WallEast.
Фото © Reddit / WallEast
"Выступаю в категории бикини. Шоу перенесли на неделю, так что есть ещё время на подготовку!" — YuliaLifts.
Фото © Reddit / YuliaLifts
"Завтра начинается самая тяжёлая неделя тренировок", — Elizabethloo17.
"Ещё восемь недель!" — Elizabethloo17.
"Пара месяцев до соревнований. Обожаю это время!" — RaesLife47.
Фото © Reddit / RaesLife47
"Когда девушка-бодибилдер надевает платье..." — RespectMyAuthoriteh.
Фото © Reddit / RespectMyAuthoriteh
"Осталось 4 месяца до моего самого первого соревнования!" — Elizabethloo17.
"На нашем конкурсе есть тренер по позированию. Со мной решили остановиться на позе Супермена", — breakingice18.
Фото © Reddit / breakingice18
Вдохновение и Мотивация
Reddit / Dexter_davis