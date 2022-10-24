10 фото, которые любого заставят пересмотреть отношение к девушкам-бодибилдершам

"Брижит Гудз в образе Чудо-женщины", — Dexter_davis.

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"Джулиана Малакарн выглядит великолепно! Секси", — anotherDocObVious.

Фото © Reddit / anotherDocObVious

"Как по мне, эта девушка — одна из самых генетически одарённых бодибилдеров", — WallEast.

Фото © Reddit / WallEast

"Выступаю в категории бикини. Шоу перенесли на неделю, так что есть ещё время на подготовку!" — YuliaLifts.

Фото © Reddit / YuliaLifts

"Завтра начинается самая тяжёлая неделя тренировок", — Elizabethloo17.

Фото © Reddit / Elizabethloo17

"Ещё восемь недель!" — Elizabethloo17.

Фото © Reddit / Elizabethloo17

"Пара месяцев до соревнований. Обожаю это время!" — RaesLife47.

Фото © Reddit / RaesLife47

"Когда девушка-бодибилдер надевает платье..." — RespectMyAuthoriteh.

Фото © Reddit / RespectMyAuthoriteh

"Осталось 4 месяца до моего самого первого соревнования!" — Elizabethloo17.

Фото © Reddit / Elizabethloo17

"На нашем конкурсе есть тренер по позированию. Со мной решили остановиться на позе Супермена", — breakingice18.