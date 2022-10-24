НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 октября, 15:05

10 фото, которые любого заставят пересмотреть отношение к девушкам-бодибилдершам

Мало кто любит девушек-бодибилдерш. Мол, недостаточно женственные, перекачанные и вообще пусть идут варить борщи. Категорически не согласны. Собрали 10 фото, которые заставят задуматься.

"Брижит Гудз в образе Чудо-женщины", — Dexter_davis.

Фото © Reddit / Dexter_davis

Фото © Reddit / Dexter_davis

"Джулиана Малакарн выглядит великолепно! Секси", — anotherDocObVious.

Фото © Reddit / anotherDocObVious

Фото © Reddit / anotherDocObVious

"Как по мне, эта девушка — одна из самых генетически одарённых бодибилдеров", — WallEast.

Фото © Reddit / WallEast

Фото © Reddit / WallEast

"Выступаю в категории бикини. Шоу перенесли на неделю, так что есть ещё время на подготовку!" YuliaLifts.

Фото © Reddit / YuliaLifts

Фото © Reddit / YuliaLifts

"Завтра начинается самая тяжёлая неделя тренировок", — Elizabethloo17.

Фото © Reddit / Elizabethloo17

Фото © Reddit / Elizabethloo17

"Ещё восемь недель!" Elizabethloo17.

Фото © Reddit / Elizabethloo17

Фото © Reddit / Elizabethloo17

"Пара месяцев до соревнований. Обожаю это время!" RaesLife47.

Фото © Reddit / RaesLife47

Фото © Reddit / RaesLife47

"Когда девушка-бодибилдер надевает платье..." RespectMyAuthoriteh.

Фото © Reddit / RespectMyAuthoriteh

Фото © Reddit / RespectMyAuthoriteh

"Осталось 4 месяца до моего самого первого соревнования!" Elizabethloo17.

Фото © Reddit / Elizabethloo17

Фото © Reddit / Elizabethloo17

"На нашем конкурсе есть тренер по позированию. Со мной решили остановиться на позе Супермена", — breakingice18.

Фото © Reddit / breakingice18

Фото © Reddit / breakingice18

Пользователи делятся дикими блюдами, и, глядя на этот ужас, любой почувствует себя шеф-поваром

Пользователи делятся дикими блюдами, и, глядя на этот ужас, любой почувствует себя шеф-поваром

Обложка ©

Reddit / Dexter_davis

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров