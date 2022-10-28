Что такое ретроградный Марс и какие опасности будут поджидать нас с 30 октября

Влияние ретроградного Марса на людей

В конце октября 2022-го, а именно 30-го числа, Марс развернётся в обратное движение. Ретроградить Красная планета будет до 12 января 2023-го включительно, причём из последнего градуса петли Марс выйдет только аж в конце марта. Так что ещё в течение целых пяти месяцев вселенский агрессор будет находиться в Близнецах, перекраивая этот знак на своё марсианское усмотрение, заявила в беседе с Лайфом астролог Елена Соболева.

Период, в который неугомонный активист Марс будет пятиться назад, простым назвать, конечно же, сложно. И хотя бы уже потому, что абсолютно любая попятная планета направляет свою энергетику не вовне, а внутрь. То есть внутрь нас. Ну а Марс, как известно, является самым ярым скандалистом и злостным агрессором Солнечной системы Елена Соболева Астролог

Потому вплоть до весны следующего года планета будет влиять на людей. В нашу жизнь запросто может войти вспыльчивость, суетливость, ссоры, раздражительность, ну и другие побочки ретроградности Марса: препятствия, потеря энергии, плохое самочувствие, различные помехи, преграды на пути к цели, поломки и даже травмы.

Как понять, будет ли период ретроградности Марса опасным или нет?

В период ретроградности Марса в жизни будут повторяться события сентября-октября 2022-го, так что если первые два месяца осени сложились для вас удачно, повода переживать нет. Фото © Freepik / mamewmy

Чтобы понять, насколько опасным будет период, когда Марс ретроградит, вспомните то, что происходило с вами начиная с самых первых чисел сентября. Именно тогда Марс вошёл в первый градус своей петли. Сейчас, при ретроградном движении, планета ещё раз "проутюжит" все те же градусы, в которых побывала в начале и середине осени. Если сентябрь и октябрь были вполне хорошими месяцами и сложились для вас удачно, то и опасаться попятного агрессора совершенно не стоит, всё будет в порядке, заметила Соболева.

Ну а вот если, наоборот, в указанный период мы столкнулись с серьёзными неприятностями, то нужно быть готовыми к тому, что все эти темы при ретроградном движении Марса будут активированы заново. И нам предстоит заниматься их решением долго и основательно. Скорее всего, придётся что-то переделывать и от чего-то отказываться, применять терпение и выносливость. Так или иначе придётся брать себя в руки и во всё это окунаться с головой ещё раз Елена Соболева Астролог

Марс в Близнецах

В реальности Марс в Близнецах не так уж и страшен, как может показаться, заверила астролог. Ретроградное движение Красной планеты — прекрасная возможность исправить, переделать, а порой и полностью завершить какие-то наши важные дела. Если попятный Марс сформирует гармоничные аспекты с планетами нашего гороскопа, то все переделки, преобразования и завершения будут не просто даваться нам легко и играючи — мы испытаем просто колоссальное удовлетворение. Несмотря на то что Марс — планета агрессивная, тем не менее в гармоничных аспектах он действует смело, дерзко, решительно и энергично!

При гармоничных аспектах с нашими натальными планетами Близнецовский Марс одарит нас блестящими идеями и остротой мышления, в то время как при напряжённых его аспектах мы запросто можем стать жертвами чужого сарказма и жестоких сплетен. Наши нервы будут похожи на оголённые провода, и даже в самых коротких поездках нас могут подстерегать серьёзные испытания и опасности Елена Соболева Астролог

Кому ретроградный Марс утяжелит жизнь?

Некоторым людям Марс существенно подпортит жизнь: им в период попятного движения Красной планеты нужно быть готовыми к решению старых задач, которые всплывут ни с того ни с сего. Фото © Freepik / master1305

При ретроградном движении Марс будет напряжённо аспектировать Солнце всех, кто родился в периоды: с 28 мая по 19 июня;

с 29 ноября по 20 декабря;

с 30 августа по 21 сентября;

с 26 февраля по 19 марта. Всем, кто попал в эти даты, необходимо быть очень осторожными в период попятного движения Марса. Нужно быть готовыми к тому, что всплывут старые задачи, которые придётся решать. Возможно, сделать это будет совсем не просто.

Кому ретроградный Марс облегчит жизнь?