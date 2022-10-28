Кардашьян показала платье с дыркой на пятой точке, и фанаты решили, что это съехало декольте
Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян не перестаёт удивлять подписчиков. Конечно, чтобы о тебе и твоей деятельности не переставали говорить, нужно каждый раз придумывать всё более нелепые поводы, и Кардашьян знает это как никто другой. В новой линейке сексуальных нарядов от её бренда Skims, которая поступит в продажу 28 октября, представлено платье с вырезом "пикабу" (игра "ку-ку" в англоязычной культуре. — Прим. Лайфа). Подглядывать Ким предлагает за... пятой точкой. Полюбуйтесь сами!
Ким Кардашьян запускает в продажу платье с дыркой на пятой точке. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / skims
Анонс платья с дыркой в районе ягодиц не обошёлся без весёлых комментариев подписчиков — вырез окрестили "жопным декольте". Советчики рассказали Кардашьян, какие платья действительно будут пользоваться спросом: "Ким, нам нужны длинные рукава, зима на носу", "Что насчёт одежды, которая скроет целлюлит?". А некоторые стали просить о помощи: "Помогите, я вижу Луну", "Я в шоке, вызовите скорую". Впрочем, некоторым девушкам платье от Кардашьян понравилось: красотки признались, что подобрали бы к нему трусики-тонги с кристаллами.
Wow
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian, skims