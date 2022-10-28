Кардашьян показала платье с дыркой на пятой точке, и фанаты решили, что это съехало декольте

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян не перестаёт удивлять подписчиков. Конечно, чтобы о тебе и твоей деятельности не переставали говорить, нужно каждый раз придумывать всё более нелепые поводы, и Кардашьян знает это как никто другой. В новой линейке сексуальных нарядов от её бренда Skims, которая поступит в продажу 28 октября, представлено платье с вырезом "пикабу" (игра "ку-ку" в англоязычной культуре. — Прим. Лайфа). Подглядывать Ким предлагает за... пятой точкой. Полюбуйтесь сами!