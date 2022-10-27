Такую зимнюю одежду на женщинах мужчины терпеть не могут

Какие вещи на женщинах отталкивают мужчин? Если с летней одеждой всё понятно: её просто должно быть по минимуму на даме сердца, то с зимней возникают вопросы. Какую тёплую одежду на девушках парни терпеть не могут? Ответы на эти вопросы знает компания "ПРО Бренд", специалисты которой опросили 1500 мужчин из 56 субъектов России. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Перед тем как запустить исследование, мы собрали экспертное мнение 20 стилистов. Они проанализировали последние тренды осенне-зимнего сезона и выявили наиболее спорные с точки зрения визуальной составляющей. Также, основываясь на многолетнем опыте работы с клиентами и их вторыми половинами, назвали вещи, которые мужчинам не нравились. Именно эта одежда и вошла в исследование Елена Щербакова Директор по коммуникациям и связям со СМИ коммуникационного агентства "ПРО Бренд"

Кожаные легинсы на девушках не нравятся 4% мужчин

Женщины думают, что кожаные легинсы — очень сексуальная вещица, но вот мужчины считают этот предмет гардероба пошлым и неинтересным. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"

Казалось бы, что может быть сексуальнее, чем обтягивающие кожаные легинсы... Выяснилось, что мужчины считают такую одежду пошлой и неинтересной. Если без легинсов вы зимы не представляете, стилист советует носить их с удлинённым верхом или заменить кожаные на тканевые.

Огромные свитеры с шарфом не оценили 6% опрошенных

К свитерам-оверсайз мужчины в целом относятся спокойно: не по душе этот предмет женского гардероба лишь 6% респондентов. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"

Проблема в том, что в оверсайз-свитере мужчины не могут разглядеть женские формы, так как тело прикрыто практически до колена. Объёмные свитеры стилист рекомендует носить с легинсами, чтобы подчеркнуть хрупкость лодыжки — одной из самых сексуальных частей тела.

Яркие колготки считают непривлекательными 10% россиян

Яркие колготки кажутся мужчинам вульгарщиной. Если вы не готовы отказаться от броского пятна в образе, обыграйте его обувью или одеждой того же тона. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"

Столь яркий тренд мужчинам кажется вульгарным. Как обыграть кричащие колготки в образе? Подбирать даже самые яркие колготки в тон обуви или одежды, тогда мужчинам будет легче воспринимать ваш наряд.

12% парней терпеть не могут жакеты с мужского плеча на девушках

Парни не видят ничего элегантного в пиджаках мужского кроя, от которых девушки без ума. Стилист советует, если выбираете такой верх, носить короткий низ, чтобы привлекать сильную половину человечества открытыми ножками. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"

В мужской одежде на девушках парни не видят ничего элегантного. Стилист советует сочетать пиджаки мужского кроя с коротким низом, чтобы привлекать кавалеров открытыми ногами.

14% мужчин не привлекают девушки в балаклавах

Балаклавы — супертренд вот уже пару сезонов, однако у мужчин этот головной убор ассоциируется с детскими шапками. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"

У мужчин такой головной убор ассоциируется с детской шапкой-шлемом. Совет стилиста девушкам: выбирайте балаклавы нейтральных базовых цветов, чтобы не акцентировать внимание, и тогда мужчины попросту не заметят головной убор.

Угги раздражают 23% парней

В сторону угг мужчины давно высказывают своё "фи" — мол, это асексуальная обувь, безобразная на вид. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"

Мужчины считают снова вернувшиеся в моду угги одним из самых безобразных видов обуви. Важно понимать, что это обувь для прогулок, и не пытаться надевать австралийские "валенки" в места, где нужно произвести впечатление, например, на работу или на свидание в ресторан.

Массивные экошубы терпеть не могут 31% мужчин

Девушки в массивных шубах выглядят несуразно, уверены парни, так что если хотите привлечь мужское внимание, выбирайте более элегантные модели верхней одежды. Дизайн © ООО "ПРО Бренд"

Мужчины считают, что подобная верхняя одежда полнит представительниц прекрасного пола, девушки выглядят в ней несуразно. Так что лучше сделать выбор в пользу более элегантной модели.