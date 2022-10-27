10 счастливых фото после развода, доказывающих, что с дохлой лошади нужно слезать немедленно

"Мой папа художник. Пережив кризис среднего возраста после тяжёлого года и развода, он решил изменить свой стиль. Я в восторге", — ObjectionablyObvious.

Фото © Reddit / ObjectionablyObvious

"Наконец-то в разводе!" — JediWithAnM4.

Фото © Reddit / JediWithAnM4

"Бывшей жене после развода достался дом. А вот кого забрал себе я. Ура!" — nromer11.

Фото © Reddit / nromer11

"Николь Кидман после того, как подписала документы о разводе с Томом Крузом", — lvdybird.

The photos of Nicole Kidman finalizing her divorce to Tom Cruise deserves a yaaasification pic.twitter.com/cGoKFt8quH — Eva Styles (@MissEvaStyles) November 14, 2021

"10-летняя йеменская девочка улыбается после развода со своим взрослым мужем", — TheXeran.

Фото © Reddit / TheXeran

"Преимущество развода в том, что теперь я могу обустраивать кухню так, как хочу, и покупать то, что я люблю. Выкуси, Мередит!" — The_Voski.

Фото © Reddit / The_Voski

"Первое совместное фото мамы и папы с тех пор, как они развелись, когда мне было девять месяцев. Всегда хотел семейный портрет", — 107bees.

Фото © Reddit / 107bees

"Родители, как видите, очень счастливы, что наконец развелись", — aryabadbitchstark.

Фото © Reddit / aryabadbitchstark

"40 лет. Развёлся, переехал к родителям. Ваше здоровье!" — zagood.

Фото © Reddit / zagood

"Подруга сделала "разводный торт"!" — bowhunter6274.