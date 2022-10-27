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27 октября, 10:40

10 счастливых фото после развода, доказывающих, что с дохлой лошади нужно слезать немедленно

Нас зачем-то учат, что брак нужно обязательно спасать. Но уже пора поставить собственное счастье выше того, что о нас подумают другие. Собрали 10 кадров, что ждёт по ту сторону развода, и это — чудо.

"Мой папа художник. Пережив кризис среднего возраста после тяжёлого года и развода, он решил изменить свой стиль. Я в восторге", — ObjectionablyObvious.

Фото © Reddit / ObjectionablyObvious

Фото © Reddit / ObjectionablyObvious

"Наконец-то в разводе!" JediWithAnM4.

Фото © Reddit / JediWithAnM4

Фото © Reddit / JediWithAnM4

"Бывшей жене после развода достался дом. А вот кого забрал себе я. Ура!" nromer11.

Фото © Reddit / nromer11

Фото © Reddit / nromer11

"Николь Кидман после того, как подписала документы о разводе с Томом Крузом", — lvdybird.

"10-летняя йеменская девочка улыбается после развода со своим взрослым мужем", — TheXeran.

Фото © Reddit / TheXeran

Фото © Reddit / TheXeran

"Преимущество развода в том, что теперь я могу обустраивать кухню так, как хочу, и покупать то, что я люблю. Выкуси, Мередит!" The_Voski.

Фото © Reddit / The_Voski

Фото © Reddit / The_Voski

"Первое совместное фото мамы и папы с тех пор, как они развелись, когда мне было девять месяцев. Всегда хотел семейный портрет", — 107bees.

Фото © Reddit / 107bees

Фото © Reddit / 107bees

"Родители, как видите, очень счастливы, что наконец развелись", — aryabadbitchstark.

Фото © Reddit / aryabadbitchstark

Фото © Reddit / aryabadbitchstark

"40 лет. Развёлся, переехал к родителям. Ваше здоровье!" zagood.

Фото © Reddit / zagood

Фото © Reddit / zagood

"Подруга сделала "разводный торт"!" bowhunter6274.

Фото © Reddit / bowhunter6274

Фото © Reddit / bowhunter6274

Адвокаты по разводам раскрыли самые идиотские истории, после которых любой брак покажется идеальным

Адвокаты по разводам раскрыли самые идиотские истории, после которых любой брак покажется идеальным

Обложка ©

Reddit / JediWithAnM4, The_Voski

Сергей Трофимов

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