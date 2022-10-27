Нижегородская модель стала "красой России": 10 фото, доказывающих, что у конкуренток не было шансов
Теперь 19-летняя Даша Луконькина, которая успевает учиться, работать и заниматься спортом, представит страну на международном уровне на конкурсе "Мисс Земля – 2023".
26 октября в Сочи прошёл финал конкурса "Краса России", где назвали имя обладательницы заветной короны — Дарья Луконькина.
Победительница конкурса "Краса России – 2022" Дарья Луконькина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina
Конечно, победы я не ожидала, но очень хотела, чтобы этот титул стал моим. Эмоции переполняют, я очень рада, что стала обладательницей этого звания, буду нести его с достоинством и гордостью всю жизнь
Дарья Луконькина — "краса России – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina
Первая красавица России живёт в Нижнем Новгороде, ей 19 лет. Даша учится в педагогическом вузе — Мининском университете, строит карьеру модели, подрабатывает аниматором и мечтает заниматься благотворительностью.
Дарья Луконькина представит Россию на конкурсе "Мисс Земля – 2023". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina
В свободное от учёбы и работы время Луконькина занимается спортом и танцует в группе поддержки хоккейной команды "Торпедо", пишет kp.ru. Ну а теперь в плотное расписание Даши добавится ещё и подготовка к участию в конкурсе "Мисс Земля – 2023".
Победительницей конкурса "Краса России" стала Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina
Корона досталась нижегородке по праву, ведь красота у Луконькиной — своя, натуральная, отмечают в Сети. Вот что пишут Дарье знакомые: "Поздравляем, гордимся"; "Пусть твой жизненный путь будет основан только на победах"; "Ура, Даша!!! Ты лучшая!!!"; "Она такая настоящая, милая, скромная, обаятельная!".
Дарья Луконькина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina