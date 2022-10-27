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27 октября, 08:50

Нижегородская модель стала "красой России": 10 фото, доказывающих, что у конкуренток не было шансов

Теперь 19-летняя Даша Луконькина, которая успевает учиться, работать и заниматься спортом, представит страну на международном уровне на конкурсе "Мисс Земля – 2023".

26 октября в Сочи прошёл финал конкурса "Краса России", где назвали имя обладательницы заветной короны — Дарья Луконькина.

Победительница конкурса "Краса России – 2022" Дарья Луконькина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina

Победительница конкурса "Краса России – 2022" Дарья Луконькина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina

Конечно, победы я не ожидала, но очень хотела, чтобы этот титул стал моим. Эмоции переполняют, я очень рада, что стала обладательницей этого звания, буду нести его с достоинством и гордостью всю жизнь

Дарья Луконькина

"Краса России"

<p>Конечно, победы я не ожидала, но очень хотела, чтобы этот титул стал моим. Эмоции переполняют, я очень рада, что стала обладательницей этого звания, буду нести его с достоинством и гордостью всю жизнь</p>
<p>Конечно, победы я не ожидала, но очень хотела, чтобы этот титул стал моим. Эмоции переполняют, я очень рада, что стала обладательницей этого звания, буду нести его с достоинством и гордостью всю жизнь</p>
Дарья Луконькина — "краса России – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina

Дарья Луконькина — "краса России – 2022". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina

Первая красавица России живёт в Нижнем Новгороде, ей 19 лет. Даша учится в педагогическом вузе — Мининском университете, строит карьеру модели, подрабатывает аниматором и мечтает заниматься благотворительностью.

Дарья Луконькина представит Россию на конкурсе "Мисс Земля – 2023". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina

Дарья Луконькина представит Россию на конкурсе "Мисс Земля – 2023". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina

В свободное от учёбы и работы время Луконькина занимается спортом и танцует в группе поддержки хоккейной команды "Торпедо", пишет kp.ru. Ну а теперь в плотное расписание Даши добавится ещё и подготовка к участию в конкурсе "Мисс Земля – 2023".

Победительницей конкурса "Краса России" стала Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina

Победительницей конкурса "Краса России" стала Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina

Корона досталась нижегородке по праву, ведь красота у Луконькиной — своя, натуральная, отмечают в Сети. Вот что пишут Дарье знакомые: "Поздравляем, гордимся"; "Пусть твой жизненный путь будет основан только на победах"; "Ура, Даша!!! Ты лучшая!!!"; "Она такая настоящая, милая, скромная, обаятельная!".

Дарья Луконькина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina

Дарья Луконькина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina

Как выглядят и чем занимаются любимые женщины (и мужчина?) лучших футболистов планеты

Как выглядят и чем занимаются любимые женщины (и мужчина?) лучших футболистов планеты

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / darialukonkina

Марта Белова

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