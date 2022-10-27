Нижегородская модель стала "красой России": 10 фото, доказывающих, что у конкуренток не было шансов

Конечно, победы я не ожидала, но очень хотела, чтобы этот титул стал моим. Эмоции переполняют, я очень рада, что стала обладательницей этого звания, буду нести его с достоинством и гордостью всю жизнь

Дарья Луконькина "Краса России"