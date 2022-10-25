Как выглядят и чем занимаются любимые женщины (и мужчина?) лучших футболистов планеты

Найти вторую половинку непросто и обычным смертным, что уж говорить о футболистах, которых знает весь мир. Казалось бы, пока карьера на пике, надо тренироваться, играть и выигрывать — думать о семейной жизни некогда. Но у этих представителей топа лучших игроков по версии журнала France Football времени хватает и на бурную личную жизнь. Показываем и рассказываем, как выглядят и чем занимаются дамы сердца топовых футболистов.

Карим Бензема и Джордан Озуна

Обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема с новой возлюбленной — американской моделью Джордан Озуной. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / jiordyn

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема в 2022-м впервые стал обладателем "Золотого мяча". В последние месяцы на свершения игрока вдохновляет новая девушка — модель из США Джордан Озуна, которая раньше подрабатывала официанткой в сетевом ресторане. Куда делась жена Бензема, родившая футболисту сына Ибрагима? С Карой Готье неоднократно влипавший в неприятные истории Карим развёлся в августе. Причина расставания понятна: законная супруга не стерпела интрижку Бензема.

Слухи о том, что игрок сборной Франции закрутил роман с американкой, поползли в начале июля. Тогда в соцсетях Карима появилось фото с борта частного самолёта. Всё бы ничего, если бы публикация не была снесена — из-за женской ступни в районе полового органа спортсмена. Пост перезалили уже с другим снимком, но в Сети остался скриншот первоначальной публикации. Вычислили новую возлюбленную Бензема быстро, ну а через месяц парочка перестала скрываться. Именно Озуна сопровождала Карима на церемонии вручения "Золотого мяча".

Кевин Де Брёйне и Мишель Лакруа

Кевин Де Брёйне с женой Мишель и детьми Роумом, Сури и Мэйсоном. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kevindebruyne

31-летний игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне — один из лучших полузащитников современности, а ещё — примерный семьянин. В 2013-м Кевин начал встречаться с Мишель Лакруа. Познакомились будущие супруги в «Твиттере», когда Де Брёйне играл за "Вердер": футболист написал комментарий о матче, а красивая незнакомка лайкнула пост.

На это обратил внимание коллега Кевина Кеннет Сталенс и от его имени начал переписку с девушкой. Вот что потом говорил Сталенс о судьбоносном знакомстве парочки: "Благодаря Мишель Кевин полностью расцвёл. Кевин стал намного более общительным и открытым. В начале карьеры он был немного не на этой планете. Настолько концентрировался на футболе, что не знал, как себя вести на вечеринке. Сейчас круг его интересов однозначно расширился".

В сентябре 2015-го Мишель объявила Кевину о беременности, первенца — сына Мэйсона Милиана — она родила в марте 2016-го. Спустя год, в июне 2017-го, влюблённые поженились. Пока Де Брёйне совершенствовался в игре, супруга налаживала быт. Лакруа, похоже, оставила детскую мечту стать актрисой и полностью сосредоточилась на семье. В октябре 2018-го она родила второго сына — Роума, а осенью 2020-го — дочь Сури.

Роберт и Анна Левандовски

Анна и Роберт Левандовски в вечер вручения "Золотого мяча". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / _rl9

Нападающий "Барселоны" и капитан футбольной сборной Польши Роберт Левандовски женат на профессиональной каратистке. С обладательницей чёрного пояса Анной Стахурской, которая после свадьбы взяла его фамилию, спортсмен познакомился в 2007-м, а спустя четыре года сделал предложение. Роберт и Анна поженились в 2013-м, у них есть две дочки — пятилетняя Клара и двухлетняя Лаура. Соотечественники прозвали чету Левандовски "Бекхэмами по-польски": пока Роберт творит чудо на поле, Анна занимается бизнесом и строит карьеру персонального тренера.

Мохаммед Салах и Маги Садик

Мохаммед Салах с супругой Маги и дочерьми Меккой и Каян. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mosalah

Один из лучших игроков мира — Мохаммед Салах — не делится с фанатами подробностями личной жизни и редко публикует кадры с любимой женой и детьми. Нападающий "Ливерпуля" и национальной сборной Египта вот уже почти девять лет женат на Маги Садик, с которой знаком с детства — будущие супруги учились в одной школе. Свадьбу футболист и его избранница играли в Каире, но основное торжество прошло в родной деревне Салаха, Нагриге. Садик родила Мо двоих дочерей — Мекку и Каян. Маги не похожа на типичную жену кумира миллионов: избегает публичности, не ведёт аккаунтов в соцсетях и вообще очень скромна.

Килиан Мбаппе и Инес Рау

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и трансгендерная модель Инес Рау. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / k.mbappe, supa_ines

Звезду "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе минувшим летом заподозрили в романе с алжирской трансгендерной моделью Инес Рау. Издание Corriere dello Sport утверждало, что парочка была замечена вместе на Каннском кинофестивале в 2021-м, а спустя год папарацци застали футболиста и его пассию на яхте. Впрочем, 23-летний Мпаббе и 32-летняя Рау так и не прокомментировали слухи о любовной связи. Инес прославилась благодаря тому, что стала первой моделью-трансгендером, попавшей на обложку журнала Playboy. Сменить пол Рау решилась в 16 лет, а призналась в этом, когда ей было 24.

Kylian Mbappé is reportedly dating 32-year-old transgender model Ines Rau.



Inès Rau seen with #PSG superstar Kylian Mbappé at the Cannes Film Festival and Mbappe was then seen carrying Rau on a luxury yacht, according to Italian magazine Corriere dello Sports.#WatsUpTV #mbappe pic.twitter.com/MBKHI7SOIW — WatsUp TV (@WatsUpTV) September 23, 2022 Килиан Мбаппе и модель-трансгендер Инес Рау на яхте футболиста

Тибо Куртуа и Мишель Герциг

Тибо Куртуа с невестой Мишель Герциг. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / thibautcourtois

В личной жизни 30-летнего вратаря «Реал Мадрид» и сборной Бельгии Тибо Куртуа не всегда была тишь да гладь: несколько лет назад голкипер развёлся с первой супругой Мартой Домингес и поссорился с другом по национальной команде — упомянутым выше Кевином Де Брёйне — из-за девушки. Тибо считает, что брак с Мартой не удался, потому что они "жили разными жизнями", семью не спасли даже дети. Поговаривают, что Куртуа постоянно изменял жене и та не стала терпеть.

Сейчас Тибо готовится к свадьбе с израильской моделью Мишель Герциг, с которой познакомился в соцсетях. История банальная: вратарь лаконичным "Мило" прокомментировал фото, на котором красотка позировала с собакой. Завязалась переписка, за ней последовала встреча... и любовь с первого взгляда, утверждает Мишель. Герциг не смущают ни репутация ловеласа, ни дочь и сын Куртуа от первого брака: "До того как я встретила Тибо, я думала, что не вступлю в такие отношения. Но когда я узнала его, меня это перестало беспокоить. У него потрясающие дети".

Лука Модрич и Ваня Боснич

Лука Модрич с женой Ваней и детьми — Софией, Эмой и Ивано. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lukamodric10