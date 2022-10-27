6 верных признаков отношений, у которых нет будущего
Как понять, что отношения пора заканчивать, ведь их уже не спасти? Психолог Ксения Дёмина перечислила Лайфу шесть стопроцентных признаков, что отношения зашли в тупик. Записывайте! Ну или запоминайте.
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Потеря взаимного уважения
Уважение — это основа крепких отношений. Страсть может появляться, уходить и снова возвращаться в отношения. Уважение же приобретается единожды, а если теряется, то раз и навсегда. Если вы не цените партнёра, его личное пространство, увлечения, а он, соответственно, ваши, это говорит о том, что взаимоуважение потеряно и восстановить его будет крайне сложно.
Взаимные обиды
Обиды могут перечеркнуть всё то прекрасное, что было между мужчиной и женщиной. Причиной могут быть измена, рукоприкладство или даже отсутствие поддержки со стороны партнёра в карьере и новых начинаниях.
Если вы чувствуете обиду каждый день, ваши отношения обречены. Обида — это огромная потеря энергии, которая могла бы быть направлена на достижение общих целей, любовь и страсть. Но их не будет, если вы копите обиду и не пытаетесь её сгладить
Разные цели и ценности
Поверьте, переделать человека не получится, так что взгляды на жизнь и семью лучше обсудить ещё до начала отношений. Если ценности не совпадают, лучше вообще не начинать роман. Фото © Freepik / wavebreakmedia-micro
В отношениях важно не просто смотреть друг на друга, а смотреть в одну сторону. Различия во взглядах на семейные цели и ценности не позволяют надеяться на гармоничные отношения. Понять, одинаковый у вас взгляд на жизнь и семью или нет, поможет откровенный разговор. И лучше обсудить всё на берегу, до начала отношений. Спросите у будущего партнёра, что он ценит, как любит проводить время, каким видит своё будущее. Если ценности не совпадают, не стоит подстраиваться и думать, что можно переделать человека. Из этого ничего хорошего не выйдет.
Отсутствие химии и страсти
Вы замечаете, как партнёр заглядывается на других, и сами нет-нет да и посматриваете в сторону. Желание кокетничать и флиртовать есть, но не друг с другом. Физическая близость очень важна в отношениях, и если химия потеряна и вам не хочется её восстанавливать, не стоит себя мучить.
Возможно, у ваших отношений действительно нет будущего и есть смысл задуматься о новых. Ведь сексуальное удовольствие — очень важная составляющая полноценной и здоровой жизни
Недоверие и враньё
Ничего хорошего от отношений, в которых один партнёр ведёт себя как собака-подозревака, а другой сочиняет сказки покруче Андерсена, ждать не приходится. Фото © Freepik / stefamerpik
Если вы неоднократно ловили партнёра на вранье и он сочиняет сказки лучше, чем Андерсен, и виртуозно оправдывается, далеко такие отношения не зайдут и хорошего ждать не приходится. Подумайте, как можно экологично расстаться.
Манипуляции
Зачастую мы не готовы открыть глаза и признаться себе, что нас используют. Но если вас просят взять кредит на своё имя, заложить квартиру или вы видите прямую выгоду, которую вторая половинка может получить от вас, то стоит задуматься. Если партнёр ждёт от вас вложений, но ничего не даёт взамен, в том числе и в эмоциональном плане, и вы вообще сомневаетесь в его любви, такие отношения нужно заканчивать как можно скорее. Ничего хорошего они не принесут. Как только человек получит от вас всё, что ему нужно, исчезнет, потому что больше с вас взять нечего.