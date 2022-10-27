6 верных признаков отношений, у которых нет будущего

Потеря взаимного уважения

Уважение — это основа крепких отношений. Страсть может появляться, уходить и снова возвращаться в отношения. Уважение же приобретается единожды, а если теряется, то раз и навсегда. Если вы не цените партнёра, его личное пространство, увлечения, а он, соответственно, ваши, это говорит о том, что взаимоуважение потеряно и восстановить его будет крайне сложно.

Взаимные обиды

Обиды могут перечеркнуть всё то прекрасное, что было между мужчиной и женщиной. Причиной могут быть измена, рукоприкладство или даже отсутствие поддержки со стороны партнёра в карьере и новых начинаниях.

Если вы чувствуете обиду каждый день, ваши отношения обречены. Обида — это огромная потеря энергии, которая могла бы быть направлена на достижение общих целей, любовь и страсть. Но их не будет, если вы копите обиду и не пытаетесь её сгладить Ксения Дёмина Психолог, тренер по самооценке и личностному росту

Разные цели и ценности

Поверьте, переделать человека не получится, так что взгляды на жизнь и семью лучше обсудить ещё до начала отношений. Если ценности не совпадают, лучше вообще не начинать роман. Фото © Freepik / wavebreakmedia-micro

В отношениях важно не просто смотреть друг на друга, а смотреть в одну сторону. Различия во взглядах на семейные цели и ценности не позволяют надеяться на гармоничные отношения. Понять, одинаковый у вас взгляд на жизнь и семью или нет, поможет откровенный разговор. И лучше обсудить всё на берегу, до начала отношений. Спросите у будущего партнёра, что он ценит, как любит проводить время, каким видит своё будущее. Если ценности не совпадают, не стоит подстраиваться и думать, что можно переделать человека. Из этого ничего хорошего не выйдет.

Отсутствие химии и страсти

Вы замечаете, как партнёр заглядывается на других, и сами нет-нет да и посматриваете в сторону. Желание кокетничать и флиртовать есть, но не друг с другом. Физическая близость очень важна в отношениях, и если химия потеряна и вам не хочется её восстанавливать, не стоит себя мучить.

Возможно, у ваших отношений действительно нет будущего и есть смысл задуматься о новых. Ведь сексуальное удовольствие — очень важная составляющая полноценной и здоровой жизни Ксения Дёмина Психолог, тренер по самооценке и личностному росту

Недоверие и враньё

Ничего хорошего от отношений, в которых один партнёр ведёт себя как собака-подозревака, а другой сочиняет сказки покруче Андерсена, ждать не приходится. Фото © Freepik / stefamerpik

Если вы неоднократно ловили партнёра на вранье и он сочиняет сказки лучше, чем Андерсен, и виртуозно оправдывается, далеко такие отношения не зайдут и хорошего ждать не приходится. Подумайте, как можно экологично расстаться.

Манипуляции