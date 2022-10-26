7 навязчивых женских мыслей, которые убивают даже самые крепкие отношения

1. Ревность

Ревнивая партнёрша превращается в Шерлока Холмса — начинает копать везде, где только можно: соцсети, гаджеты. Ревнивица обращает внимание и на биологические "вещдоки" — не пойми откуда взявшиеся на теле мужчины синяки и чужие волосы в авто или квартире кавалера. Ревность бывает обоснованная и необоснованная. Любая выматывает человека и вытаскивает все энергетические ресурсы. Как следствие — развиваются нервозность, агрессия, ухудшается сон.

Всё это не прибавляет сексуальности и комфорта отношениям, а скорее раздражает, так как здоровый союз основан на доверии, благодаря которому развивается близость Александра Миллер Психолог

2. Неуверенность в собственной внешности

Ноги ревности произрастают из скованности, низкой самооценки, неуверенности в собственной внешности и неверия в искренность комплиментов. Фото © Freepik

Если у девушки низкая самооценка, она не уверена в своей красоте, востребованности, страдать от этого будет не только она, но и партнёр. Скованность, неверие в искренность комплиментов — отсюда зачастую и произрастают ноги ревности: "Я не верю, что достойна твоей любви". Мужчина будет стараться всячески доказать чувства, но этого никогда не будет хватать. У такого поведения дамы есть даже специальное название — синдром Мэрилин Монро.

Суть его сводится к тому, что у женщины с подобным расстройством в душе огромная эмоциональная зияющая дыра, которая не затягивается. Она пытается любыми способами подтвердить значимость для самой себя — шопинг, беспорядочные половые связи, но ничего не помогает. Тогда могут подключиться ещё и различные зависимости: от алкоголя, курения до употребления запрещённых препаратов Александра Миллер Психолог

3. Неудовлетворённые базовые потребности

Стремление к финансовой обеспеченности — вполне объяснимая женская потребность в безопасности. Если мы обратимся к животному миру, любая самка, абсолютно любого вида думает о благополучии своём и потомства. Можно сколько угодно говорить о женской меркантильности и о том, что с "милым рай в шалаше", но нужно добавить, "если милый на Porsche", заметила Миллер.

Если женщина думает о том, что тянется из последних сил и не может себе позволить женские радости и элементарный качественный уход за собой, рано или поздно пройдёт вся любовь, как с белых яблонь дым. Мужчина в глазах влюблённой женщины — герой, а о каком героизме может идти речь, если они живут с четырьмя детьми в коммуналке и он ни к чему не стремится в жизни? Александра Миллер Психолог

4. Желание соответствовать жизни кумиров

"У кого-то лучше, чем у меня". Мониторинг соцсетей и желание соответствовать жизни кумиров приводят к вечной гонке и зачастую к уходу от своих настоящих желаний и стремлений.

"Хочу дом, как у Самойловой", — думает доярка Алиса из Подмосковья. Её ли это желание? Может быть, она будет счастлива в маленькой деревне, ей на самом деле некомфортно будет вести активную социальную жизнь, она не знает, насколько это трудно, но видит яркую картинку и любовь огромного количества человек. "А для чего тебе это?" — спросил бы её психолог и, скорее всего, получил бы ответ: "Чтобы меня любили". На самом деле можно копать и дальше, где найдём подмену ценностей и уход от себя Александра Миллер Психолог

5. Идеализация желаемых отношений

Главная ловушка, уничтожающая любые отношения, — жизнь по правилам, особенно если правила эти придумал кто-то посторонний. Фото © Freepik / freepic.diller

Сейчас все кому не лень — от мастеров маникюра до кондитеров — ведут психологические курсы о счастливой семейной жизни и какой она должна быть. Жизнь по правилам — главная ловушка, которая уничтожает любые отношения. Люди разные, со своими психологическими особенностями, всех под одну гребёнку невозможно ровнять. Поэтому, когда девушка видит нетипичное поведение партнёра или не ту реакцию на её поступки и слова, о которой говорили коучи "успешного успеха в семейной жизни", у неё возникает диссонанс. Дама сравнивает отношения и начинает переделывать вторую половинку, ломать и учить, "как надо строить отношения".

Это раздражает мужчину, ведь он видит в таком подходе одно: "Ты не такой, ты неправильный". И вот она уже не учла главное — мы хотим видеть не только сексуальный объект в партнёре, но и родительскую, принимающую фигуру, мы нуждаемся в безусловной любви, которая заключается в принятии. Адекватный родитель несёт мысль: "Я люблю и принимаю тебя любого, я за тебя, что бы ни случилось". Представляете с таким посылом видеть рядом с собой человека? Да для него можно горы свернуть! Александра Миллер Психолог

6. Негативный сценарий

Человек, который склонен видеть во всём негатив, — это токсичная воронка. Женщина создаёт погоду в доме, её обволакивающая нежность и расслабленное состояние может вылечить от любых невзгод. К ней хочется лететь на крыльях любви и вновь питаться этим зарядом, чтобы дальше активно вести бизнес.

По сути качественная женщина — это топливо для мужчины. Умные мужчины это понимают и невероятно ценят таких женщин Александра Миллер Психолог

7. Отсутствие эмоциональной близости

Случается, что женщина в отношениях чувствует себя одиноко — всё из-за отсутствия эмоциональной близости. Первостепенно крепкие отношения необходимо выстроить с самой собой, а уже потом нырять с головой в пучину страсти. Фото © Freepik