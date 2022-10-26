Эти дурные привычки разрушают энергетику и делают вас несчастным неудачником

Вы заблуждаетесь, если считаете, что мысли не способны повлиять на жизнь. Удачу часто отталкивает именно негатив, поселившийся в голове. Причём происходит это постепенно. Поэтому, если не хотите скатиться в неудачники и испортить энергетику, следите за тем, чтобы следующих привычек у вас не было.

Позволяете страхам брать над собой верх

Одна из вредных и опасных привычек, которая может испортить энергетику достаточно сильно, — позволять страхам управлять собой. Сомнения бывают даже у профессионалов своего дела, но они не дают им взять контроль. А вот неудачники постоянно всего боятся и не пытаются работать над этой проблемой. Испытывать страх — естественно, но нельзя впускать его в жизнь настолько, чтобы он мешал развиваться. Личностного роста не случится, пока вы не рискнёте. Энергетика страха разрушает вашу жизнь и лишь отпугивает удачные возможности.

Общаетесь с людьми, которые источают негатив

Отпугивать от себя удачу можно и негативом других людей. Фото © Freepik

Отпугивать от себя удачу можно и чужими руками. Отлично разрушать вашу положительную энергетику могут токсичные люди, с которыми вы продолжаете общаться. Слушая их разговоры, вы со временем подсознательно перенимаете образ их негативного мышления и копируете поведение, что заставляет потерять свою силу и скатиться на дно жизни. Поэтому следите за привычками и словами людей из близкого круга общения.

Принимаете всё близко к сердцу

В мире есть огромное количество ситуаций, за которые вы не несёте ответственности или не можете на них повлиять. А если принимать всё близко к сердцу, можно и с ума сойти. Переживания также отразятся на вашей энергетике. Испытывая стресс и нервничая, вы истощаете внутренний ресурс. Как только он кончится, сопротивляться бедам и несчастьям сил не останется, они накроют вас с головой. Так что привычки нервничать по поводу и без у успешных людей точно нет.

Не раскрываетесь и держите всё в себе

Не выговариваться и держать всё в себе — привычка неудачников. Фото © Freepik

Из предыдущего пункта вытекает и следующая привычка — копить в себе негатив и бояться высказаться. Очень опасно держать всё в себе, особенно то, что тревожит. Мыслями о плохом мы только ухудшаем своё состояние, раздувая проблемы до невероятных размеров. Бывает, что страх создаёт иллюзию бесконечности чёрной полосы, тогда человек впадает в отчаянье, что разрушает его изнутри. Следует находить силы говорить с окружающими о том, что тревожит, очищаться от негатива и не хранить под сердцем обиды. В противном случае привычка закрываться от мира гарантированно испортит жизнь и превратит в неудачника.

Часто ссоритесь и конфликтуете с людьми

Негативная энергетика притягивает к себе такую же, а ещё в моменты ссор человек тратит много моральных сил. От привычки постоянно со всеми конфликтовать обязательно следует избавляться, если не хотите стать изгоем. Фортуна не любит скандалистов, потому что от них веет злобой и завистью, а ещё — слабостью. После ссор делайте очищающие практики и восстанавливайте внутренний баланс, а не ищите себе жертву, на которой можно отыграться. А ещё лучше — не конфликтуйте вообще.

Подвержены стереотипам

Стереотипность мышления и навешивание ярлыков лишает человека индивидуальности. Фото © Freepik

Стереотипность мышления и навешивание ярлыков лишает человека индивидуальности, что тоже негативно сказывается на его энергетике. Как минимум из-за того, что подвластный такой привычке зачастую ограничивает себя буквально во всём. А это перекрывает доступ положительным эмоциям, что сказывается не только на внешнем виде, но ещё и на внутреннем и даже ауре. Позвольте себе быть тем, кем хотите, и соответствуйте собственным ожиданиям, а не чужим. Вот тогда энергетика будет сильной, способной притягивать удачу, а не наоборот.

Всегда следуете правилам и никогда не рискуете