Москвичи смогут увидеть следующее солнечное затмение только в 2025 году
Астроном Денисенко рассказал, что москвичи увидят следующее солнечное затмение в 2025 году
Жители столицы смогут увидеть следующее частичное солнечное затмение в 2025 году, об этом рассказал в беседе с RT российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко. Он также предупредил, что на затмение нельзя смотреть без специальных фильтров.
"Смотреть можно через засвеченную фотоплёнку, через маску сварщиков или через специальную плёнку для телескопов. Есть ещё способ: встать спиной к солнцу, положить на плечо подзорную трубу, навести её на солнце и смотреть на белой стене или на белом листе бумаги. Будет очень хорошо видно", — сказал Денисенко.
А вот полное затмение на европейской части страны случится только в 2061 году. При этом наблюдать его смогут только жители Саратова и ещё нескольких городов, уточнил астроном.
Ранее читатели поделились с Лайфом кадрами сегодняшнего солнечного затмения из центра столицы с площади Тверская Застава, из Люберец и Можайска. Помимо москвичей полное солнечное затмение смогли наблюдать жители всей западной части России. Наиболее полным оно было на Урале: около 15:59 по местному времени (13:59 мск) солнечный диск скрылся на 84–86%. В это время Солнце было на закате, поэтому затмение оказалось в ярких красных предзакатных тонах.
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