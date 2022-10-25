Москвичи смогут увидеть следующее солнечное затмение только в 2025 году

Жители столицы смогут увидеть следующее частичное солнечное затмение в 2025 году, об этом рассказал в беседе с RT российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко. Он также предупредил, что на затмение нельзя смотреть без специальных фильтров.

"Смотреть можно через засвеченную фотоплёнку, через маску сварщиков или через специальную плёнку для телескопов. Есть ещё способ: встать спиной к солнцу, положить на плечо подзорную трубу, навести её на солнце и смотреть на белой стене или на белом листе бумаги. Будет очень хорошо видно", — сказал Денисенко.

А вот полное затмение на европейской части страны случится только в 2061 году. При этом наблюдать его смогут только жители Саратова и ещё нескольких городов, уточнил астроном.