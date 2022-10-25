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25 октября, 12:05

Через стекло, фотоплёнку и снимок черепа: Каким увидели солнечное затмение в Москве читатели Лайфа

Лайф публикует видео солнечного затмения глазами жителей Москвы и области

<p>Солнечное затмение в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Солнечное затмение в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов

Россияне стали свидетелями эффектного космического явления. Благодаря ясной погоде жители Московского региона смогли увидеть солнечное затмение во всей его красе. Читатели поделились с Лайфом кадрами из центра столицы с площади Тверская Застава, из Люберец и Можайска.

Солнечное затмение смогли увидеть москвичи. Видео © LIFE

С помощью обычной тёмной плёнки или стекла москвичи увидели, как диск Солнца начал медленно скрываться за силуэтом Луны. Судя по видео, явление вызвало бурю эмоций у очевидцев. В какой-то момент светило стало похоже на полумесяц, формой напоминающий серп, при этом яркий и ослепляющий.

Затмение в столице. Фото © LIFE

Затмение в столице. Фото © LIFE

Солнечное затмение в Москве. Фото © LIFE

Солнечное затмение в Москве. Фото © LIFE

Солнечное затмение глазами москвичей. Фото © LIFE

Солнечное затмение глазами москвичей. Фото © LIFE

Осенний коридор затмений превратит жизнь этих людей в сплошное страдание

Осенний коридор затмений превратит жизнь этих людей в сплошное страдание

Как уже писал Лайф, помимо москвичей полное солнечное затмение смогли наблюдать жители всей западной части России. Наиболее полным оно было на Урале: около 15:59 по местному времени (13:59 мск) солнечный диск скрылся на 84–86%. В это время Солнце было на закате, поэтому затмение оказалось в ярких красных предзакатных тонах.

Татьяна Миссуми

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