Через стекло, фотоплёнку и снимок черепа: Каким увидели солнечное затмение в Москве читатели Лайфа
Лайф публикует видео солнечного затмения глазами жителей Москвы и области
Солнечное затмение в Москве. Фото © LIFE / Павел Баранов
Россияне стали свидетелями эффектного космического явления. Благодаря ясной погоде жители Московского региона смогли увидеть солнечное затмение во всей его красе. Читатели поделились с Лайфом кадрами из центра столицы с площади Тверская Застава, из Люберец и Можайска.
Солнечное затмение смогли увидеть москвичи. Видео © LIFE
С помощью обычной тёмной плёнки или стекла москвичи увидели, как диск Солнца начал медленно скрываться за силуэтом Луны. Судя по видео, явление вызвало бурю эмоций у очевидцев. В какой-то момент светило стало похоже на полумесяц, формой напоминающий серп, при этом яркий и ослепляющий.
Затмение в столице. Фото © LIFE
Солнечное затмение в Москве. Фото © LIFE
Солнечное затмение глазами москвичей. Фото © LIFE
Как уже писал Лайф, помимо москвичей полное солнечное затмение смогли наблюдать жители всей западной части России. Наиболее полным оно было на Урале: около 15:59 по местному времени (13:59 мск) солнечный диск скрылся на 84–86%. В это время Солнце было на закате, поэтому затмение оказалось в ярких красных предзакатных тонах.