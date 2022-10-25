Через стекло, фотоплёнку и снимок черепа: Каким увидели солнечное затмение в Москве читатели Лайфа

Россияне стали свидетелями эффектного космического явления. Благодаря ясной погоде жители Московского региона смогли увидеть солнечное затмение во всей его красе. Читатели поделились с Лайфом кадрами из центра столицы с площади Тверская Застава, из Люберец и Можайска.

Солнечное затмение смогли увидеть москвичи. Видео © LIFE

С помощью обычной тёмной плёнки или стекла москвичи увидели, как диск Солнца начал медленно скрываться за силуэтом Луны. Судя по видео, явление вызвало бурю эмоций у очевидцев. В какой-то момент светило стало похоже на полумесяц, формой напоминающий серп, при этом яркий и ослепляющий.

Затмение в столице. Фото © LIFE

Солнечное затмение в Москве. Фото © LIFE

Солнечное затмение глазами москвичей. Фото © LIFE