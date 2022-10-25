Людям с зависимостью от глазных капель посоветовали не лечить её самостоятельно
Офтальмолог Куренков предостерёг от самостоятельного лечения зависимости от глазных капель
Вылечить зависимость от использования глазных капель самостоятельно невозможно, так как врач должен оценить ситуацию и назначить дальнейший план, ведь само по себе такое лечение — достаточно сложный процесс. Об этом Лайфу рассказал врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.
"Глаз — это тот орган, который нам позволяет видеть, и глаз должен жить в определённых условиях. Прежде всего, поверхность его должна быть влажная и постоянно смачиваться собственным секретом слезы или слёзной жидкости, которая позволяет пребывать ему постоянно во влажном состоянии", — заметил Куренков.
По словам специалиста, при раздражении или же высыхании слезы на поверхности глаза, подаётся соответствующий импульс в мозг усилить или сократить продукцию слезы. Однако если человек начинает капать что-то в глаз, то орган может соответствующе отреагировать на это.
"Без капель он жить не сможет, потому что ему надо чем-то увлажнять глаз и, с другой стороны, их отбеливать, потому что в ответ на нехватку собственной продукции сосуды расширяются. Таким образом, пациент попадает в порочный круг, портит собственную секреторную систему на долгие годы, а то и навсегда. Поэтому только с назначения офтальмолога можно использовать те или иные капли", — продолжил доктор медицинских наук.
Избавиться от зависимости, по словам Куренкова, самостоятельно не сможет ни один пациент. Именно врач должен оценить ситуацию и исправить то, что путём закапывания различных средств испортил человек.
"Это индивидуально! Надо смотреть, больше нарушена слёзная плёнка или что-то ещё. Это сложная система, это не просто водичка, как её воспринимает пациент. Это трёхслойная субстанция, которая имеет определённые параметры. Чтобы она не скатилась, как капля по стеклу, у неё имеется специальный слой, есть ещё липидный слой, чтобы она быстро не высыхала. Трёхкомпонентная секреция идёт. Врач должен посмотреть, что там нарушилось, как она пострадала, что присутствует и что отсутствует. Поэтому ни один пациент самостоятельно правильно от этого избавиться не сможет", — подытожил специалист.
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