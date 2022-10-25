Людям с зависимостью от глазных капель посоветовали не лечить её самостоятельно

Вылечить зависимость от использования глазных капель самостоятельно невозможно, так как врач должен оценить ситуацию и назначить дальнейший план, ведь само по себе такое лечение — достаточно сложный процесс. Об этом Лайфу рассказал врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

"Глаз — это тот орган, который нам позволяет видеть, и глаз должен жить в определённых условиях. Прежде всего, поверхность его должна быть влажная и постоянно смачиваться собственным секретом слезы или слёзной жидкости, которая позволяет пребывать ему постоянно во влажном состоянии", — заметил Куренков.

По словам специалиста, при раздражении или же высыхании слезы на поверхности глаза, подаётся соответствующий импульс в мозг усилить или сократить продукцию слезы. Однако если человек начинает капать что-то в глаз, то орган может соответствующе отреагировать на это.

"Без капель он жить не сможет, потому что ему надо чем-то увлажнять глаз и, с другой стороны, их отбеливать, потому что в ответ на нехватку собственной продукции сосуды расширяются. Таким образом, пациент попадает в порочный круг, портит собственную секреторную систему на долгие годы, а то и навсегда. Поэтому только с назначения офтальмолога можно использовать те или иные капли", — продолжил доктор медицинских наук.

Избавиться от зависимости, по словам Куренкова, самостоятельно не сможет ни один пациент. Именно врач должен оценить ситуацию и исправить то, что путём закапывания различных средств испортил человек.

"Это индивидуально! Надо смотреть, больше нарушена слёзная плёнка или что-то ещё. Это сложная система, это не просто водичка, как её воспринимает пациент. Это трёхслойная субстанция, которая имеет определённые параметры. Чтобы она не скатилась, как капля по стеклу, у неё имеется специальный слой, есть ещё липидный слой, чтобы она быстро не высыхала. Трёхкомпонентная секреция идёт. Врач должен посмотреть, что там нарушилось, как она пострадала, что присутствует и что отсутствует. Поэтому ни один пациент самостоятельно правильно от этого избавиться не сможет", — подытожил специалист.