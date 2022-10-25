"Ориентация на русские традиции": Эксперт предрёк Zara рекордный трафик после смены названия

О том, как решение Zara о смене названия скажется на популярности бренда в России, рассказал владелец компании "ПРО Бренд", член экспертного совета при Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гвинтовкин. По его мнению, "Новая мода" будет пользоваться большим спросом, особенно среди давних поклонниц магазина.

"Мы наблюдаем уникальную историю, когда мы видим формирование нового тренда в маркетинге и брендинге: уход от подражания Западу и ориентация на русские традиции", — сказал он в беседе с Лайфом.

Как напомнил эксперт, первой стала российская сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка", а теперь и KFC возвращается к истокам и меняет название на старый и многим полюбившийся "Ростик’с". Вместе с тем тренд от общепита перешёл и в ретейл.

"Одним из самых популярных европейских брендов станет "Новая мода". Куда уж проще и понятнее", — уверен Гвинтовкин.

По его мнению, в маркетинг возвращается мода на русское, которая набирает обороты не только у нас в стране, но и по всему миру. Так, например, европейские книжные магазины буквально завалены книгами про президента России Владимира Путина, а в Бангладеше советский фильм "Москва слезам не верит" этой осенью стал хитом. По популярности он не уступает даже голливудскому кино.

"Захотят ли российские модницы одеваться в "Новой моде" вместо Zara? Я в этом не сомневаюсь. Уверен, что первые несколько месяцев трафик будет бить рекорды. Ведь многие бренды ушли из России, о Zara грустили больше остальных", — заявил эксперт по брендингу.

Причём если подход к качеству, модельному ряду, ценообразованию и ассортиментной линейке существенно не изменится, то магазины с новой вывеской будут успешно существовать долгие годы.