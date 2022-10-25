Зеленский пообещал помочь Евросоюзу заместить российские энергоресурсы

Заместить российские энергоресурсы Евросоюзу поможет Украина. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в обращении на конференции по восстановлению Незалежной в Берлине.

"ЕС сможет с нашей помощью замещать российские энергоресурсы, а наш экспорт электрики потенциально — это десятки гигаватт — будет одной из фундаментальных опор европейской климатической политики", — пообещал Зеленский.

Вместе с тем Украина с 11 октября приостановила экспорт электроэнергии в государства Евросоюза. В украинском Минэнерго сообщили, что Киев поставлял электроэнергию отдельными линиями в Молдавию и Польшу и тем самым "поддерживал стабильность европейской энергосистемы". В министерстве также указали, что Киев выполнял обязательства перед зарубежными партнёрами даже после приостановки работы Запорожской АЭС.