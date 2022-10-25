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25 октября, 11:26

Зеленский пообещал помочь Евросоюзу заместить российские энергоресурсы

Заместить российские энергоресурсы Евросоюзу поможет Украина. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в обращении на конференции по восстановлению Незалежной в Берлине.

"ЕС сможет с нашей помощью замещать российские энергоресурсы, а наш экспорт электрики потенциально — это десятки гигаватт — будет одной из фундаментальных опор европейской климатической политики", пообещал Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина не получила ни цента на восстановление страны

Зеленский заявил, что Украина не получила ни цента на восстановление страны

Вместе с тем Украина с 11 октября приостановила экспорт электроэнергии в государства Евросоюза. В украинском Минэнерго сообщили, что Киев поставлял электроэнергию отдельными линиями в Молдавию и Польшу и тем самым "поддерживал стабильность европейской энергосистемы". В министерстве также указали, что Киев выполнял обязательства перед зарубежными партнёрами даже после приостановки работы Запорожской АЭС.

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Shutterstock

Оксана Попова

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