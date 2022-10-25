Тактическая группа ВСУ потеряла десятки бойцов и отступила после провальной атаки под Куземовкой

Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике, в результате уничтожено свыше 30 украинских бойцов, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населённого пункта Куземовка в ЛНР. Огнём российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции", — уточнил он.