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Опубликовано 25 октября 2022, 11:18

Тактическая группа ВСУ потеряла десятки бойцов и отступила после провальной атаки под Куземовкой

Артиллерия РФ отбила атаку ВСУ под Куземовкой и отбросила противника на исходные позиции

Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике, в результате уничтожено свыше 30 украинских бойцов, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населённого пункта Куземовка в ЛНР. Огнём российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции", — уточнил он.

Российские военные уничтожили два склада ВСУ
Российские военные уничтожили два склада ВСУ

Также сообщалось, что ВС РФ отразили все атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив до 130 военнослужащих, три танка, девять боевых бронемашин и 11 автомобилей.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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