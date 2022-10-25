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25 октября, 11:01

Российские военные уничтожили два склада ВСУ

Российские военные в ходе специальной операции на Украине уничтожили два склада вооружения и боеприпасов противника за сутки. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков. Склады располагались на территории ДНР и в Николаевской области.

"Уничтожено два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Николаевской области", проинформировал он журналистов.

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Ранее Лайф рассказывал, что освобождённые по обмену с Украиной пленные доставлены на территорию России. Прибыв на родину, они признаются, что прежде всего хотят повидать родных. Кто-то провёл в плену почти восемь месяцев — с самого начала специальной военной операции. Многие звонят своим близким, порадовать, что уже почти дома.

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ТАСС / Минобороны РФ

Алексей Берковиц

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