Российские военные уничтожили два склада ВСУ

Российские военные в ходе специальной операции на Украине уничтожили два склада вооружения и боеприпасов противника за сутки. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков. Склады располагались на территории ДНР и в Николаевской области.

"Уничтожено два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Николаевской области", — проинформировал он журналистов.