Российские военные уничтожили два склада ВСУ
Российские военные в ходе специальной операции на Украине уничтожили два склада вооружения и боеприпасов противника за сутки. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков. Склады располагались на территории ДНР и в Николаевской области.
"Уничтожено два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Николаевской области", — проинформировал он журналистов.
Ранее Лайф рассказывал, что освобождённые по обмену с Украиной пленные доставлены на территорию России. Прибыв на родину, они признаются, что прежде всего хотят повидать родных. Кто-то провёл в плену почти восемь месяцев — с самого начала специальной военной операции. Многие звонят своим близким, порадовать, что уже почти дома.
ТАСС / Минобороны РФ