Песков не стал комментировать возможный обмен главы "Мотор Сич" на пленных бойцов ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность обмена руководителя предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военнопленных. Такую вероятность ранее не исключил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив готовность Киева делать всё необходимое, чтобы вернуть на родину "реальных граждан" Незалежной.

"Мы не занимаемся вопросами обменов. И, насколько мы знаем, также вопросами обменов не занимается Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ею занимается", — сказал Песков.

Напомним, что ранее СБУ заявила о задержании Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" по подозрению в сотрудничестве с РФ и сговоре с представителями российского "Ростеха". Позже СБУ опубликовала аудиозаписи, якобы подтверждающие связь директора "Мотор Сич" с РФ. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что задержание может быть связано с его близостью к главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, которого президент страны Владимир Зеленский считает политическим конкурентом и стремится ослабить его позиции.