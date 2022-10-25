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Регион
Опубликовано 25 октября 2022, 10:55

Украинский истребитель МиГ-29 сбит над Николаевской областью

ВКС России сбили в Николаевской области украинский истребитель МиГ-29

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила в Николаевской области МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге о ходе проведения специальной военной операции официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Калуга в Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал офицер.

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Ранее Лайф рассказывал, что освобождённые по обмену с Украиной пленные доставлены на территорию России. Прибыв на родину, они признаются, что прежде всего хотят повидать родных. Кто-то провёл в плену почти восемь месяцев — с самого начала специальной военной операции. Многие звонят своим близким порадовать, что уже почти дома.

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Андрей Бражников
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