Украинский истребитель МиГ-29 сбит над Николаевской областью
ВКС России сбили в Николаевской области украинский истребитель МиГ-29
Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила в Николаевской области МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге о ходе проведения специальной военной операции официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Калуга в Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал офицер.
Ранее Лайф рассказывал, что освобождённые по обмену с Украиной пленные доставлены на территорию России. Прибыв на родину, они признаются, что прежде всего хотят повидать родных. Кто-то провёл в плену почти восемь месяцев — с самого начала специальной военной операции. Многие звонят своим близким порадовать, что уже почти дома.