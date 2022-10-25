Украинский истребитель МиГ-29 сбит над Николаевской областью

Ранее Лайф рассказывал, что освобождённые по обмену с Украиной пленные доставлены на территорию России. Прибыв на родину, они признаются, что прежде всего хотят повидать родных. Кто-то провёл в плену почти восемь месяцев — с самого начала специальной военной операции. Многие звонят своим близким порадовать, что уже почти дома.