Российские военные отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС РФ отразили все атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении, уничтожив до 130 военнослужащих. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населённых пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены", — заявил Конашенков.

По словам представителя ведомства, уничтожено было до 130 военнослужащих, три танка, девять боевых бронемашин и 11 автомобилей.