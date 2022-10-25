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25 октября, 11:05

Российские военные отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС РФ отразили все атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении, уничтожив до 130 военнослужащих. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населённых пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены", заявил Конашенков.

По словам представителя ведомства, уничтожено было до 130 военнослужащих, три танка, девять боевых бронемашин и 11 автомобилей.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в Николаевской области.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин

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