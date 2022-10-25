Пятый банк в Киргизии перестал обслуживать российские карты "Мир"

"Айыл-банк" по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает обслуживание карт "Мир" на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы) и денежные переводы от клиента клиенту в рамках НСПК (Национальная система платёжных карт)", — сказано в релизе.