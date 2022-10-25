Пятый банк в Киргизии перестал обслуживать российские карты "Мир"
Государственный "Айыл-банк" в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"
Государственный "Айыл-банк" в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир". Соответствующее заявление опубликовано на сайте учреждения.
"Айыл-банк" по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает обслуживание карт "Мир" на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы) и денежные переводы от клиента клиенту в рамках НСПК (Национальная система платёжных карт)", — сказано в релизе.
"Айыл-банк" стал пятым банком в Киргизии, который приостановил обслуживание российских карт "Мир". Ранее об аналогичных решениях объявили "Компаньон", "Бакай-банк", "Дос-кредобанк", а также "Банк Азии".
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