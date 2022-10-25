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Регион
Опубликовано 25 октября 2022, 11:15

Ветеранов спецназа "Альфа" привлекли к подготовке мобилизованных россиян

Ветераны "Альфы" готовят мобилизованных россиян, заявил президент подразделения Канакин

В подготовке россиян, подпавших под частичную мобилизацию, принимают участие в том числе и ветераны подразделения антитеррора "Альфа". Об этом рассказал президент организации Герой России Валерий Канакин.

"Принимают участие [ветераны "Альфы"], да, это необходимо. Сегодня мы даже смотрим перспективы, где мы ещё могли бы быть полезны, поделиться своими знаниями и опытом", — сказал он в ходе пресс-конференции, посвящённой 30-летию Международной ассоциации ветеранов подразделения "Альфа". Мероприятие прошло в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Кроме того, вице-президент "Альфы" Александр Репин добавил, что организация также помогает спецназовцам и прочим силовикам, которые участвуют в специальной военной операции. В рамках программы помощи им передают медикаменты и предметы первой необходимости, а госпитали получают носилки, коляски и другие средства передвижения.

Родственникам мобилизованных объяснили, что делать в случае отсутствия выплат военным
Родственникам мобилизованных объяснили, что делать в случае отсутствия выплат военным

Кстати, ранее Российский Красный Крест открыл сбор средств в рамках акции #МыВместе, пожертвования будут направлены на оказание поддержки семьям мобилизованных и 

военнослужащих. Глава организации Павел Савчук подчеркнул, что близким мужчин, которых мобилизовали, сейчас нужна как моральная, так и финансовая поддержка.

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ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер
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