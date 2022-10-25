Ветеранов спецназа "Альфа" привлекли к подготовке мобилизованных россиян

В подготовке россиян, подпавших под частичную мобилизацию, принимают участие в том числе и ветераны подразделения антитеррора "Альфа". Об этом рассказал президент организации Герой России Валерий Канакин.

"Принимают участие [ветераны "Альфы"], да, это необходимо. Сегодня мы даже смотрим перспективы, где мы ещё могли бы быть полезны, поделиться своими знаниями и опытом", — сказал он в ходе пресс-конференции, посвящённой 30-летию Международной ассоциации ветеранов подразделения "Альфа". Мероприятие прошло в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Кроме того, вице-президент "Альфы" Александр Репин добавил, что организация также помогает спецназовцам и прочим силовикам, которые участвуют в специальной военной операции. В рамках программы помощи им передают медикаменты и предметы первой необходимости, а госпитали получают носилки, коляски и другие средства передвижения.