На "Госуслугах" появился раздел по вопросам кибербезопасности

На портале госуслуг появился раздел, посвящённый вопросам кибербезопасности. Как сообщает Минцифры РФ, пользователи сайта смогут пройти тест на умение распознать киберпреступника, а также ознакомиться с самыми популярными фразами мошенников.

"На портале госуслуг в разделе "Кибербезопасность — это просто" пользователи могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные, узнать, как обезопасить себя от различных типов угроз — от взлома аккаунта до телефонного мошенничества, скачать специальные памятки со списком фраз телефонных мошенников и информацией, которую никогда нельзя раскрывать", — рассказали в Минцифры.

В разделе "Что рассказать детям о кибербезопасности" можно узнать, как создать надёжный пароль и какие фотографии нельзя публиковать в Сети. Также на портале объясняют, как не стать жертвой фишинга: в соответствующем разделе приводятся примеры опасных рассылок и инструкция, как действовать, чтобы не дать мошенникам себя обмануть.