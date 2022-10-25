На "Госуслугах" появился раздел по вопросам кибербезопасности
На портале госуслуг появился раздел, посвящённый вопросам кибербезопасности. Как сообщает Минцифры РФ, пользователи сайта смогут пройти тест на умение распознать киберпреступника, а также ознакомиться с самыми популярными фразами мошенников.
"На портале госуслуг в разделе "Кибербезопасность — это просто" пользователи могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные, узнать, как обезопасить себя от различных типов угроз — от взлома аккаунта до телефонного мошенничества, скачать специальные памятки со списком фраз телефонных мошенников и информацией, которую никогда нельзя раскрывать", — рассказали в Минцифры.
В разделе "Что рассказать детям о кибербезопасности" можно узнать, как создать надёжный пароль и какие фотографии нельзя публиковать в Сети. Также на портале объясняют, как не стать жертвой фишинга: в соответствующем разделе приводятся примеры опасных рассылок и инструкция, как действовать, чтобы не дать мошенникам себя обмануть.
Ранее россиянам объяснили, какие разрешения мобильным приложениям давать опасно. По словам эксперта, нужно обратить внимание на определённые признаки, которые могут указать на вредоносную активность приложений.
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