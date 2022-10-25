Кремль упрекнул Макрона за отсутствие призывов позвонить Зеленскому
Песков указал, что идея Макрона по Украине не предполагает звонков Зеленскому
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что лидер Франции Эмманюэль Макрон не обмолвился о том, что нужно разобраться с законодательным запретом Киева вести переговоры с Москвой. Так представитель Кремля прокомментировал идею французского президента вновь пообщаться с Москвой и убедить её пойти на контакт с Незалежной.
"В этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной", — пояснил Песков.
Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон попросил папу римского Франциска поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, чтобы убедить в необходимости решения украинского вопроса путём дипломатии. При этом ещё 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Москвой.
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