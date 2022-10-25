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25 октября, 11:07

Кремль упрекнул Макрона за отсутствие призывов позвонить Зеленскому

Песков указал, что идея Макрона по Украине не предполагает звонков Зеленскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что лидер Франции Эмманюэль Макрон не обмолвился о том, что нужно разобраться с законодательным запретом Киева вести переговоры с Москвой. Так представитель Кремля прокомментировал идею французского президента вновь пообщаться с Москвой и убедить её пойти на контакт с Незалежной.

"В этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной", пояснил Песков.

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Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон попросил папу римского Франциска поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, чтобы убедить в необходимости решения украинского вопроса путём дипломатии. При этом ещё 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Москвой.

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Getty Images / Chesnot

Татьяна Миссуми

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