Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что лидер Франции Эмманюэль Макрон не обмолвился о том, что нужно разобраться с законодательным запретом Киева вести переговоры с Москвой. Так представитель Кремля прокомментировал идею французского президента вновь пообщаться с Москвой и убедить её пойти на контакт с Незалежной.

"В этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной", — пояснил Песков.