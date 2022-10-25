Украинские военные потеряли более 120 бойцов на Краснолиманском направлении

В ходе специальной военной операции российские военные за сутки уничтожили более 120 военнослужащих и три танка ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три пикапа и один автомобиль", — сказал он.