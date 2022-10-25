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25 октября, 11:09

Украинские военные потеряли более 120 бойцов на Краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили более 120 украинских военных на Краснолиманском направлении

В ходе специальной военной операции российские военные за сутки уничтожили более 120 военнослужащих и три танка ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три пикапа и один автомобиль", — сказал он.

Украинский истребитель МиГ-29 сбит над Николаевской областью

Украинский истребитель МиГ-29 сбит над Николаевской областью

Ранее Лайф рассказывал, что Вооружённые силы Украины попытались атаковать позиции ВС РФ на Николаевско-Криворожском направлении. Благодаря огневому поражению и сосредоточенным ударам артиллерии РФ удалось уничтожить более 80 человек личного состава ВСУ, 15 автомобилей и 11 боевых бронированных машин.

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ТАСС / AP / Leo Correa

Оксана Попова

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