"Русская армия нанесла сокрушительный удар по наёмническим войскам, которые пытались зайти на наши территории… По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных… было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И, безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому… В результате более десяти единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен", — заявил Киселёв.