Российская армия нанесла сокрушительный удар по ВСУ в районе Кременной
В ЛНР рассказали о сокрушительном ударе Российской армии по ВСУ
Российские военные нанесли сокрушительный удар по бойцам ВСУ, которые пытались прорвать оборону в районе Кременной. Об этом в эфире Первого канала заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
"Русская армия нанесла сокрушительный удар по наёмническим войскам, которые пытались зайти на наши территории… По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных… было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И, безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому… В результате более десяти единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен", — заявил Киселёв.
По его словам, даже несмотря на потери, украинские военные всё равно будут предпринимать попытки вновь прорвать оборону ВС РФ на данном направлении.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ отразили все атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив до 130 военнослужащих.
ТАСС / Вадим Савицкий