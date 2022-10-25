Зеленский заявил, что Украина не получила ни цента на восстановление страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил "ни цента" на восстановление страны, согласно плану на 17 миллиардов долларов. Заявление он сделал во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, пишет Reuters.

"Россия уничтожает всё, чтобы нам было тяжелее пережить зиму", — отметил Зеленский, выступавший по видеосвязи.

Отметим, что участие в конференции принимали канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд других высокопоставленных европейских чиновников. Выступая на открытии мероприятия, немецкий лидер заметил, что одним из наиболее важных политических решений последнего времени является приверженность к вступлению Украины в ЕС. В очередной раз он заметил, что поддержка Незалежной будет продолжаться "столько, сколько нужно".