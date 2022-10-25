Сразу 16 стран ЕС нарастили импорт товаров из России

Шестнадцать стран Евросоюза увеличили импорт товаров из РФ, ещё шесть европейских государств активно экспортировали товары в Россию в июле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные национальных статистических ведомств.

Так, Словения увеличила ввоз товаров из России в шесть раз, Кипр — в 3,4 раза, Чехия — в 3,1 раза, Греция — втрое и Италия — в 2,2 раза. Кроме того, на 95% нарастила импорт Болгария, на 89% — Бельгия, на 77% — Венгрия и на 68% — Испания. Также в список увеличивших поставки попали Словакия (21%), Люксембург (16%), Нидерланды (15%), Австрия (12%), Германия (10%), Румыния (9%) и Хорватия (2%).

В то же время в месячном выражении нарастили экспорт в РФ восемь стран ЕС. Из них самые большие показатели продемонстрировали Румыния (78%), Литва (28%) и Нидерланды (21%), кроме них — Бельгия, Болгария, Испания, Словения и Хорватия. В годовом выражении также на 16% нарастила экспорт товаров Эстония, на 10% — Болгария, на 5% — Австрия и на 1% Латвия.