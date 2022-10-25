Россияне назвали главные причины отгулов и признались, сколько из них выдуманные

Сервис по поиску работы "Работа.ру" опросил более трёх тысяч россиян на тему допустимых причин для отгула. Согласно полученным данным, которые приводит RT, чаще всего (37%) граждане могут не пойти на работу из-за посещения врача. Чуть реже (30%) опрошенные могут пропустить будний день из-за плохого самочувствия. 22% — из-за доставки или вызова на дом мастера, а 21% могут променять труд на уход за детьми.

Из-за усталости пропустить рабочий день могут 10%, а в меньшинстве оказались те респонденты, которые могут взять отгул из-за хорошей погоды и желания прогуляться (6%), из-за визита родственников (5%), а также те, кто попросту проспали (3%). Некоторые выбрали вариант "Другое", где 15% указали, что и вовсе не берут отгулов.

Более того, исследование показало, что 13% россиян врут о каждой десятой причине для отгула. 2% признались, что каждый третий повод у них ненастоящий. 1% — врут о каждой второй, и ещё столько же выдумывают до 70% или каждую причину для отгула.