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25 октября, 10:21

В Кремле отметили потенциал к расширению у газопровода "Турецкий поток"

Газопровод "Турецкий поток" имеет серьёзный потенциал к расширению, если это станет необходимо. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Турция в настоящий момент является одним из крупнейших получателей российского газа, с Турцией нас связывает сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем "Турецкий поток", которая имеет серьёзный потенциал к расширению", — сказал представитель Кремля.

Эрдоган заявил, что Турция стала крупным газовым хабом

Эрдоган заявил, что Турция стала крупным газовым хабом

Напомним, что 13 октября президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял эту идею. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил, что через хаб будет возможно перенаправить объёмы газа, выпавшие из-за терактов на "Северных потоках". А ранее во вторник Россия и Турция достигли соглашения о переговорах по газовому хабу.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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