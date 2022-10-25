В Кремле отметили потенциал к расширению у газопровода "Турецкий поток"
Газопровод "Турецкий поток" имеет серьёзный потенциал к расширению, если это станет необходимо. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Турция в настоящий момент является одним из крупнейших получателей российского газа, с Турцией нас связывает сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем "Турецкий поток", которая имеет серьёзный потенциал к расширению", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что 13 октября президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял эту идею. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил, что через хаб будет возможно перенаправить объёмы газа, выпавшие из-за терактов на "Северных потоках". А ранее во вторник Россия и Турция достигли соглашения о переговорах по газовому хабу.
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