В Кремле отметили потенциал к расширению у газопровода "Турецкий поток"

Газопровод "Турецкий поток" имеет серьёзный потенциал к расширению, если это станет необходимо. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Турция в настоящий момент является одним из крупнейших получателей российского газа, с Турцией нас связывает сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем "Турецкий поток", которая имеет серьёзный потенциал к расширению", — сказал представитель Кремля.