Росздравнадзор выяснит, как столичные врачи могли принять живого человека за труп
Росздравнадзор выясняет, как столичные медики скорой помощи приняли живого человека за труп и составили акт о смерти. Проверку инициировали после публикации Лайфа.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах случившегося", — рассказали РИА "Новости" в ведомстве.
Напомним, в Москве мужчина внезапно "воскрес", когда сотрудники полиции приехали описывать его "труп". Лайф публиковал видео случившегося. Прохожая заметила мужчину, который лежал на лавочке, и вызвала скорую помощь. Приехавшие врачи пришли к выводу, что он мёртв. Они дождались полицейских, передали им акт о смерти и уехали. Когда правоохранители стали проводить опись, одному из них показалось, что "умерший" дышит. Стражи порядка решили вызвать ещё одну скорую помощь, однако, пока она ехала, "труп" очнулся.
LIFE