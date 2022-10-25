Росздравнадзор выяснит, как столичные врачи могли принять живого человека за труп

Напомним, в Москве мужчина внезапно "воскрес", когда сотрудники полиции приехали описывать его "труп". Лайф публиковал видео случившегося. Прохожая заметила мужчину, который лежал на лавочке, и вызвала скорую помощь. Приехавшие врачи пришли к выводу, что он мёртв. Они дождались полицейских, передали им акт о смерти и уехали. Когда правоохранители стали проводить опись, одному из них показалось, что "умерший" дышит. Стражи порядка решили вызвать ещё одну скорую помощь, однако, пока она ехала, "труп" очнулся.