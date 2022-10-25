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Регион
Опубликовано 25 октября 2022, 11:56
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Погиб боец ВСУ, установивший украинский флаг на острове Змеиный

Украинский военнослужащий, который принимал участие в доставке флага Незалежной на остров Змеиный, погиб и был похоронен в минувшие выходные. Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал его сослуживец.

В этот момент в студии демонстрировались кадры с военным, который нёс флаг Украины по территории острова.

"Этот человек, который идёт спереди, — это мой товарищ, он уже погиб. Его похоронили в субботу", заявил сослуживец погибшего военнослужащего.

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Киев раскрыл собственную ложь о флаге на острове Змеиный

Напомним, 30 июня стало известно, что ВС РФ отходят со Змеиного в качестве "шага доброй воли". Это сделано, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям по вывозу сельхозпродукции с Украины. В Киеве же в свою очередь заявили о намерении взять остров "под физический контроль". 7 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракетным ударом части военных ВСУ, которые пытались установить украинский флаг на острове Змеиный.

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Український Південь

Артур Белкин
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