Погиб боец ВСУ, установивший украинский флаг на острове Змеиный

Украинский военнослужащий, который принимал участие в доставке флага Незалежной на остров Змеиный, погиб и был похоронен в минувшие выходные. Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал его сослуживец.

В этот момент в студии демонстрировались кадры с военным, который нёс флаг Украины по территории острова.