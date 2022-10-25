В Совфеде назвали бредом обещание Зеленского помочь Европе с газом

Украине самой не хватает газа, поэтому её президент Владимир Зеленский лишь сотрясает воздух заявлениями, что поможет Европе заместить российские энергоресурсы. Об этом сказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

"Более бредового заявления вообще сложно представить. Украина сама нуждается в газе. Она своим газом может обеспечить только гражданское население страны", — подчеркнул он.

Сенатор напомнил, что украинская промышленность уже прибегала к реверсному голубому топливу, которое было российским, но покупалось у ЕС в разы дороже. Похоже, что Зеленский вообще не понимает возможности Украины, резюмировал Цеков.