В Совфеде назвали бредом обещание Зеленского помочь Европе с газом
Сенатор Цеков счёл бредом обещание Зеленского помочь ЕС заместить российские энергоресурсы
Украине самой не хватает газа, поэтому её президент Владимир Зеленский лишь сотрясает воздух заявлениями, что поможет Европе заместить российские энергоресурсы. Об этом сказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.
"Более бредового заявления вообще сложно представить. Украина сама нуждается в газе. Она своим газом может обеспечить только гражданское население страны", — подчеркнул он.
Сенатор напомнил, что украинская промышленность уже прибегала к реверсному голубому топливу, которое было российским, но покупалось у ЕС в разы дороже. Похоже, что Зеленский вообще не понимает возможности Украины, резюмировал Цеков.
Как писал Лайф, Зеленский пообещал Европе, что Украина спасёт её от дефицита газа. Однако ранее украинский лидер запросил у международных партнёров миллиарды долларов в виде дополнительных кредитов. Эти средства, по его словам, требуются на восстановление критической и энергетической инфраструктуры, а также на закупку газа и угля перед предстоящей зимой.
ТАСС / Zuma