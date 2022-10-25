Школьник из Путилково попытался сбежать с урока английского через окно

Ученик школы в подмосковном Путилково попытался сбежать с урока английского через окно второго этажа, но испугался высоты и повис на карнизе. Видео появилось в распоряжении Лайфа.

Школьник хотел сбежать с урока через окно, но чуть не сорвался на землю. Видео © LIFE

Парень хотел прогулять урок, но школьные охранники отказались выпускать его через главный вход — и подросток не придумал ничего лучше, чем пуститься в бега через окно. Ученики вовремя заметили застрявшего одноклассника и вместе с педагогами принялись его вытаскивать.

Спасать решили в одиночку, поэтому на место инцидента пришлось принести снаряжение из спортзала: лестницу и маты. В итоге парня получилось спустить на землю, сейчас с ним всё в порядке.