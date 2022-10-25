В Молдавии запретили майнинг из-за энергетического кризиса

Власти Молдавии запретили в стране майнинг криптовалют из-за энергетического кризиса. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

"Запрещена деятельность по майнингу криптоактивов, а также ввоз специализированного оборудования, классифицированного по тарифной позиции HS 8471 50 000, вне зависимости от местонахождения импортирующей компании", — отметили в КЧС.

Ранее Лайф сообщал, что молдавская энергетическая компания "Молдовагаз" рассчиталась с "Газпромом" за сентябрь и перевела аванс за октябрь. Для этого ей пришлось брать госкредит, который необходимо вернуть до 1 мая 2023 года.