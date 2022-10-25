Президент Владимир Путин потребовал от властей более высоких темпов работы по всем направлениям, касающимся не только спецоперации на Украине. Заявление прозвучало во вторник на совещании с членами Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей Российской армии.

"Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям", — указал глава государства.

Путин отметил, что сегодня участники совещания столкнулись с необходимостью решать вопросы не только более быстрыми темпами, но ещё и на фоне беспрецедентных ограничений в сфере экономики.

"Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу ещё раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется "управление" — в самом широком смысле этого слова", — подчеркнул российский лидер.