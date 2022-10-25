Путин потребовал от властей более высоких темпов работы
Президент Владимир Путин потребовал от властей более высоких темпов работы по всем направлениям, касающимся не только спецоперации на Украине. Заявление прозвучало во вторник на совещании с членами Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей Российской армии.
"Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям", — указал глава государства.
Путин отметил, что сегодня участники совещания столкнулись с необходимостью решать вопросы не только более быстрыми темпами, но ещё и на фоне беспрецедентных ограничений в сфере экономики.
"Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу ещё раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется "управление" — в самом широком смысле этого слова", — подчеркнул российский лидер.
Ранее в ходе того же совещания Путин заявил, что снаряжение российских военных, которое они используют в ходе спецоперации, должно быть современным и эффективным, а не просто быть в наличии. По его словам, для достижения солдатами максимальных результатов на фронте между отечественными производителями должна расти конкуренция, что включает в себя и появление новых производителей.