На Украине резко подорожало сало

Сильнее всего в цене прибавило солёное сало, средняя стоимость которого теперь оценивается в 258,77 гривны за килограмм. Месяц назад оно стоило на 37 гривен меньше. Домашнее же сало обойдётся немногим дешевле — 199 гривен за килограмм вместо 176,31 гривны месяцем ранее. Эксперты связывают рост цен с сокращением поголовья свиней, ростом стоимости доставки и кормов для животных.