На Украине резко подорожало сало
На Украине за прошедший месяц стоимость сала выросла на 37 гривен (1$), сообщается на сайте UBR.ua.
Сильнее всего в цене прибавило солёное сало, средняя стоимость которого теперь оценивается в 258,77 гривны за килограмм. Месяц назад оно стоило на 37 гривен меньше. Домашнее же сало обойдётся немногим дешевле — 199 гривен за килограмм вместо 176,31 гривны месяцем ранее. Эксперты связывают рост цен с сокращением поголовья свиней, ростом стоимости доставки и кормов для животных.
Ранее Лайф рассказывал, что мясной магазин "Рога и копыта" в Кургане решил креативно поощрить всех, кому пришла повестка по частичной мобилизации, и предложил давать каждому из них один килограмм сала в подарок.
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