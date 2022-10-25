ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2022, 15:12

Лайф публикует видео с последствиями обстрела Донецка

Лайф публикует видео с последствиями обстрела Донецка со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ пиццерии возле здания Министерства образования и науки в Донецке пострадало несколько мирных жителей, есть один погибший. Известно, что люди в момент прилёта находились внутри кафе.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео © LIFE

В заведении выбиты стёкла в окнах, разбиты тарелки и прочая утварь. На столах видны личные вещи посетителей, которые они в спешке оставляли, пытаясь спастись от обстрела. Однако не всем это удалось — при входе в заведение заметны кровавые следы.

ВСУ обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в ДНР
ВСУ обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в ДНР

Как уже писал Лайф, украинские военные сегодня обстреляли центр Донецка. Прилёты были зафиксированы на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова, в микрорайоне Текстильщик, а также неподалёку от бизнес-центра "Донецк Сити".

BannerImage

LIFE

Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar