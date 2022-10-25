Лайф публикует видео с последствиями обстрела Донецка
Лайф публикует видео с последствиями обстрела Донецка со стороны ВСУ
В результате обстрела ВСУ пиццерии возле здания Министерства образования и науки в Донецке пострадало несколько мирных жителей, есть один погибший. Известно, что люди в момент прилёта находились внутри кафе.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео © LIFE
В заведении выбиты стёкла в окнах, разбиты тарелки и прочая утварь. На столах видны личные вещи посетителей, которые они в спешке оставляли, пытаясь спастись от обстрела. Однако не всем это удалось — при входе в заведение заметны кровавые следы.
Как уже писал Лайф, украинские военные сегодня обстреляли центр Донецка. Прилёты были зафиксированы на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова, в микрорайоне Текстильщик, а также неподалёку от бизнес-центра "Донецк Сити".
LIFE