В результате обстрела ВСУ пиццерии возле здания Министерства образования и науки в Донецке пострадало несколько мирных жителей, есть один погибший. Известно, что люди в момент прилёта находились внутри кафе.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Видео © LIFE

В заведении выбиты стёкла в окнах, разбиты тарелки и прочая утварь. На столах видны личные вещи посетителей, которые они в спешке оставляли, пытаясь спастись от обстрела. Однако не всем это удалось — при входе в заведение заметны кровавые следы.