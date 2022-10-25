ВСУ обстреляли центр Донецка, есть погибшие
Украинские военные устроили обстрел центра Донецка, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Украинские военные обстреляли центр Донецка. Видео © t.me / Типичный Донецк
По информации градоначальника, прилёты были зафиксированы на пересечении улицы Университетская и Проспекта Панфилова, в микрорайоне Текстильщик, а также неподалёку от бизнес-центра "Донецк Сити". Кулемзин также сообщил о жертвах среди мирного населения. Сколько их, не уточняется.
Ранее Лайф сообщал, что украинские боевики открыли огонь по Мичуринской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике.
Обложка ©