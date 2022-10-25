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25 октября, 14:05

ВСУ обстреляли центр Донецка, есть погибшие

Украинские военные устроили обстрел центра Донецка, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Украинские военные обстреляли центр Донецка. Видео © t.me / Типичный Донецк

По информации градоначальника, прилёты были зафиксированы на пересечении улицы Университетская и Проспекта Панфилова, в микрорайоне Текстильщик, а также неподалёку от бизнес-центра "Донецк Сити". Кулемзин также сообщил о жертвах среди мирного населения. Сколько их, не уточняется.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские боевики открыли огонь по Мичуринской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике.

Обложка ©

t.me/itsdonetsk

Артур Белкин

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