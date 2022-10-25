ВСУ обстреляли центр Донецка, есть погибшие

По информации градоначальника, прилёты были зафиксированы на пересечении улицы Университетская и Проспекта Панфилова, в микрорайоне Текстильщик, а также неподалёку от бизнес-центра "Донецк Сити". Кулемзин также сообщил о жертвах среди мирного населения. Сколько их, не уточняется.