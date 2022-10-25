ФК "Химки" после 13 поражений подряд пригласил священника и проиграл в 14-й раз

После множества поражений футбольный клуб "Химки" на прошлой неделе пригласил священника. Как передаёт "Матч ТВ", команда таким образом пыталась исправить ситуацию, ведь проиграла уже 13 матчей подряд.

На место прибыл настоящий батюшка. Он благословил спортсменов на победу, освятил футбольное поле, раздевалки и пожелал парням удачи. Однако даже это не смогло спасти футболистов от нового поражения. В 14-м туре РПЛ "Спартак" обыграл "Химки" со счётом 5:0.

В команде победителей отличились Михаил Игнатов, Павел Мелёшин, Павел Маслов и Шамар Николсон, забивший два мяча. Таким образом, "Спартак" находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ с двадцатью девятью очками. "Химки" же сейчас с девятью очками занимают 15-е место и находятся в зоне выбывания.