Мособлсуд отказался смягчить приговор американской баскетболистке Грайнер

На апелляционном слушании американка присутствовала в режиме видеоконференции. Адвокаты Грайнер утверждали, что её приговор "слишком суровый" и спортсменка "не могла использовать вещества вне медицинских целей", так как её всё равно могли проверить на допинг. Сама же баскетболистка заявила, что "допустила оплошность", и попросила прощения за то, что взяла с собой вещества.