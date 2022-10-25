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25 октября, 12:49

Мособлсуд отказался смягчить приговор американской баскетболистке Грайнер

Мособлсуд оставил без изменений приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Однако спортсменке сократят срок содержания в СИЗО по коэффициенту день за полтора.

Баскетболистка Бриттни Грайнер на слушании в Московском областном суде. Видео © LIFE

На апелляционном слушании американка присутствовала в режиме видеоконференции. Адвокаты Грайнер утверждали, что её приговор "слишком суровый" и спортсменка "не могла использовать вещества вне медицинских целей", так как её всё равно могли проверить на допинг. Сама же баскетболистка заявила, что "допустила оплошность", и попросила прощения за то, что взяла с собой вещества.

Мособлсуд начал рассмотрение жалобы на приговор американской баскетболистке Грайнер

Мособлсуд начал рассмотрение жалобы на приговор американской баскетболистке Грайнер

Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Обложка ©

LIFE

Ирина Фальке
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