Мособлсуд отказался смягчить приговор американской баскетболистке Грайнер
Мособлсуд оставил без изменений приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Однако спортсменке сократят срок содержания в СИЗО по коэффициенту день за полтора.
Баскетболистка Бриттни Грайнер на слушании в Московском областном суде. Видео © LIFE
На апелляционном слушании американка присутствовала в режиме видеоконференции. Адвокаты Грайнер утверждали, что её приговор "слишком суровый" и спортсменка "не могла использовать вещества вне медицинских целей", так как её всё равно могли проверить на допинг. Сама же баскетболистка заявила, что "допустила оплошность", и попросила прощения за то, что взяла с собой вещества.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
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