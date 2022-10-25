В Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

В Норвегии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали гражданина Бразилии. Об этом сообщил местный телеканал NRK.

Всё произошло в городе Тромсё. Норвежская полиция по дороге на работу арестовала человека, который, по их данным, находится в королевстве под вымышленным именем.

Известно, что он занимался исследованиями в местном университете, однако правоохранительные органы подозревают, что на самом деле он является русским и работает на российскую разведку. Специалисты считают, что гражданин представляет угрозу фундаментальным интересам, и требуют выслать его из Норвегии.