В Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России
В Норвегии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали гражданина Бразилии. Об этом сообщил местный телеканал NRK.
Всё произошло в городе Тромсё. Норвежская полиция по дороге на работу арестовала человека, который, по их данным, находится в королевстве под вымышленным именем.
Известно, что он занимался исследованиями в местном университете, однако правоохранительные органы подозревают, что на самом деле он является русским и работает на российскую разведку. Специалисты считают, что гражданин представляет угрозу фундаментальным интересам, и требуют выслать его из Норвегии.
А ранее Лайф рассказывал о россиянах, которые были задержаны в Норвегии за съёмку военных объектов. С учётом этого случая за последние две недели на севере страны было задержано девять человек, четверых из них отпустили на свободу после нескольких дней ареста. Задержания связаны с тем, что после начала спецоперации на Украине гражданам РФ в Норвегии запретили пользоваться беспилотниками.
ТАСС / AP / HAKON MOSVOLD LARSEN